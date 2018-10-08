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«И фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести». Белорусы рассказывают, что покупают на сельхозярмарках

08 октября 2018 10:33
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Новости Беларуси. Сельскохозяйственные ярмарки в Минске вновь демонстрируют свою актуальность, несмотря на изобилие овощей и фруктов в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«И фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести». Белорусы рассказывают, что покупают на сельхозярмарках-1

На этих выходных широкий выбор продукции представили хозяйства Минской и Гродненской областей. Основные площадки традиционно развернулись у Дворца спорта и у «Чижовка-Арены».

«И фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести». Белорусы рассказывают, что покупают на сельхозярмарках-4

Посетители ярмарки:
Увидел в окно сельскохозяйственную ярмарку, решил выйти прогуляться. Тут столько всего хорошего: и фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести, и морковочку. Целый багажник загрузил.

«И фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести». Белорусы рассказывают, что покупают на сельхозярмарках-7

Мы купили лук. Хотя мы сами и дачники, но лук мы покупаем. Очень удобно.

«И фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести». Белорусы рассказывают, что покупают на сельхозярмарках-10

Картошечку купила, орех грецкий, ну еще что-нибудь посмотрю. Я и в прошлые выходные здесь была, покупала.

Удивляют и лечебными изделиями из шерсти. К примеру, при бронхите или воспалении легких советуют приобрести жилет или свитер из натуральной ткани.

«И фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести». Белорусы рассказывают, что покупают на сельхозярмарках-13

Приятным бонусом на ярмарке остаются, конечно же, цены. Самый ходовой товар – картофель.

«И фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести». Белорусы рассказывают, что покупают на сельхозярмарках-16

По ценам прошлого года. Цена осталась прежняя: 35-40 копеек. Есть цена 45 и 50 копеек. Картошку в столице покупают хорошо, картошка все-таки остается для белорусов вторым хлебом. У нас все-таки дешевле. Мы производители.

На следующей неделе дары природы привезут фермеры из Брестской области. Сельскохозяйственные базары будут работать каждые выходные вплоть до 4 ноября.

«И фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести». Белорусы рассказывают, что покупают на сельхозярмарках-19

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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