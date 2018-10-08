«И фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести». Белорусы рассказывают, что покупают на сельхозярмарках

Новости Беларуси. Сельскохозяйственные ярмарки в Минске вновь демонстрируют свою актуальность, несмотря на изобилие овощей и фруктов в магазинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этих выходных широкий выбор продукции представили хозяйства Минской и Гродненской областей. Основные площадки традиционно развернулись у Дворца спорта и у «Чижовка-Арены».

Посетители ярмарки:

Увидел в окно сельскохозяйственную ярмарку, решил выйти прогуляться. Тут столько всего хорошего: и фасолька, и тыковка, и картошечку можно приобрести, и морковочку. Целый багажник загрузил.

Мы купили лук. Хотя мы сами и дачники, но лук мы покупаем. Очень удобно.

Картошечку купила, орех грецкий, ну еще что-нибудь посмотрю. Я и в прошлые выходные здесь была, покупала. Удивляют и лечебными изделиями из шерсти. К примеру, при бронхите или воспалении легких советуют приобрести жилет или свитер из натуральной ткани.

Приятным бонусом на ярмарке остаются, конечно же, цены. Самый ходовой товар – картофель.