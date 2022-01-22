Она совмещает работу в двух крупных организациях и при этом остаётся красивой женщиной. Как Елене Богдан это удаётся?

Новости Беларуси. Сила Белорусского союза женщин в сильных и неравнодушных людях на местах, а также в единстве цели. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан на торжественном мероприятии по случаю 30-летия общественного объединения. В чем сила женщины, которая возглавляет это объединение? В студии программы «Большой город» на СТВ Елена Богдан. Юлия Алексеюк, ведущая:

Вы не так давно назначены председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Какие планы у вас в этой должности?

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Здесь планы мы должны разделить. Первое – это изменение порядка в организации оказания медицинской помощи в городе. Прежде всего это амбулаторно-поликлиническое звено. И та идеология, которая была – заботливой поликлиники во взрослой службе, заботливой поликлиники с организацией отделений приема экстренных пациентов в педиатрии, работа команды врача общей практики, создание межрайонных специализированных центров – это работа должна быть завершена. Потому что мы вошли в пилотные проекты, организовали часть работы учреждений таким образом. С одной стороны, ковид помешал, потому что мы не смогли в должной мере развивать нашу «заботливую поликлинику» – были совершенно другие задачи. Если брать стационарное звено, то в ближайшее время (в 2022, 2023 году) у нас будет сдан ряд серьезных объектов здравоохранения города – 5-я клиническая больница, серьезный центр с приемным отделением для нейрохирургов, с ангиографией, КТ, МРТ, современными операционными. Это урологический корпус 4-й больницы с современными урологическими операционными. Это 11-я больница, где будет корпус ЛОР челюстно-лицевой хирургии. У нас в планах еще два очень важных проекта. Это строительство приемного отделения 6-й клинической больницы для ортопедии и травматологии. Конечно, прорабатывается вопрос строительства взрослой инфекционной больницы в Минске. Там замечательное историческое здание, но оно не отвечает сегодняшним требованиям. Коронавирусная инфекция показала, что мы должны подойти таким образом, чтобы мы могли достаточно быстро развернуть большое количество коек. Конечно, это работа с молодыми кадрами. Работаем с резервом кадров, чтобы готовить молодых управленцев на должности заведующих отделениями, заместителей главных врачей, руководителей. В этом году мы прорабатываем вопрос увеличения дополнительного набора в медицинские колледжи. Мы планируем взять на 10 мест людей, у которых ограничены возможности по зрению, чтобы подготовить их как массажистов. Прорабатываем вопрос дополнительного набора после базовой школы в медколледжи, выстраиваем работу совместно с кафедрой организации здравоохранения для организаторов здравоохранения, руководителей наших учреждений по всем актуальным вопросам. И многое, многое другое. Очень интересная, живая, насыщенная работа.

Юлия Алексеюк:

Ко всему прочему вы являетесь и председателем Белорусского союза женщин. Какие основы вы можете почерпнуть в общественной деятельности, которые переходят на вашу основную работу? Елена Богдан:

Общественная деятельность любого медицинского работника уже изначально предопределена его профессией. По образованию я врач-педиатр. Наша основная задача – это общественная работа с семьей, молодежью, лицами старших возрастов. Это активное участие во всех общественно-политических мероприятиях нашей страны, наши собственные мероприятия. Я горжусь тем, как работают наши первичные организации Белорусского союза женщин. Сейчас мы активно включились в обсуждение проекта Конституции, участвуем в диалоговых площадках, проводим их сами, участвуем в работе общественных приемных, которые организованы в «Белой Руси». Юлия Алексеюк:

Вам удается совмещать работу на высоких должностях с руководством общественным очень крупным объединением, при этом оставаться красивой женщиной. Как вам это все удается?