«Кого мы должны пожалеть?» Смягчат ли наказание для несовершеннолетних за сбыт наркотиков, и о тех, кто даёт взятки

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Юлия Ляскова, пресс-секретарь Верховного суда Республики Беларусь, и Сергей Кондратьев, заместитель председателя, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь. Юлия Бешанова, СТВ:

Тема для обсуждения сегодня достаточно непростая. О ней на совещании 19 апреля говорил и глава государства. Начнем с того, что сейчас в судах рассматривается очень много дел в связи с оборотом наркотиков. Лукашенко: настораживает ситуация с незаконным оборотом наркотиков. Отмечается увеличение ввозимых психотропов. Подробнее здесь. Как вы считаете, насколько смягчение законодательства может быть хотя бы в части несовершеннолетних? «Достучаться до них». Как профилактика может помочь снизить количество преступлений, связанных с наркотиками?

Юлия Ляскова, пресс-секретарь Верховного суда Республики Беларусь:

Мне кажется, что суд прогнозами не должен заниматься, насколько нужно или не нужно смягчить наказание, поскольку суд применяет закон тот, который есть. Судья – это говорящий закон, как не раз мы говорили это и в средствах массовой информации, и в различных выступлениях. Наверное, здесь важно сегодня говорить больше о профилактике, о профилактических мерах, которые необходимо принимать практически ежедневно для того, чтобы проблему решить. Мне лично кажется, работая в этой сфере уже достаточно давно, что наиболее эффективным может стать теперь не просто информирование об опасности наркопотребления, об опасности вовлечения в эту преступную сеть, прежде всего – возможность достучаться до той аудитории, которая не является так называемой аудиторией традиционных средств массовой информации, до тех молодых людей, которые сегодня не смотрят телевизор, не читают газет. Достучаться до них – это первое. Второе – важно понимать, что у молодого человека должна быть мотивация жить без наркотиков, понимать, что наркотик – это не выход, не модный тренд, не возможность решить свою проблему, а это всегда и только тупиковый путь. Нужны специальные условия, социальные, реабилитационные условия. Нужно задействовать, я считаю, авторитетных лидеров мнений, которые действительно способны влиять на молодежь и служить им примером, прежде всего своим личным.

Юлия Ляскова:

Наконец, все мы понимаем, что наркотик – это товар, мы говорим – наркобизнес. Не будет спроса, не будет предложения – не будет потребления. И начинать борьбу нужно с борьбы со спросом. Молодым ребятам, особенно которые находятся в зоне риска, необходимо предложить альтернативу. Как минимум обеспечить занятость в свободное время от учебы, студенческого времяпрепровождения, то есть возможность заработать легальным способом. Ведь в большинстве сообщений для прессы мы указываем, какая цель была у молодого человека, у несовершеннолетнего – он хотел заработать, заработать легко, быстро, сразу много, как правило, как они хотят все. Но, к сожалению, ситуация такова, что максимум неделю-две этот человек пытается распространять наркотики, делать закладки, а следующие лет десять он вынужден будет провести в местах лишения свободы, поскольку другого не бывает. У нас очень хорошо работают правоохранительные органы, выявляя такого рода преступления, и ребята молодые просто должны это хорошо понимать. Для того чтобы они это понимали, я считаю, четвертый путь – это поддержка общественности и средств массовой информации. Мы должны из каждого «утюга», а не только с экрана или социальной сети говорить о том, насколько это неперспективно, обманчиво и опасно. Мы, например, в своей пресс-службе еженедельно даем огромное количество информации по рассмотрению судами уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. И, к своему большому сожалению, на этих судебных заседаниях мы не видим средств массовой информации. Мы не видим журналистов, которые интересуются ходом судебного заседания. Интерес у общественности, я думаю, есть. Но интереса со СМИ, достаточного интереса, на мой взгляд, нет, и ситуацию нужно менять. «Кого мы должны пожалеть?» Планируют ли смягчать наказание в отношении несовершеннолетних

Юлия Ляскова:

Возвращаясь к вашему вопросу о необходимости смягчения наказания в отношении особенно несовершеннолетних, давайте мы сместим свой взгляд и посмотрим на эту ситуацию по-другому. Мы жалеем тех детей, несовершеннолетних, которые наркотики распространяют и затем привлекаются к уголовной ответственности за это. Но давайте подумаем о том, что переживают семьи тех детей, которые эти наркотики употребляют благодаря такому распространению. Он разложил 10, 20, а то и 100 закладок за эти две недели. Вот эти 10, 20 и 100 человек стали наркоманами, инвалидами, их семьи разрушены, у них нет перспектив, нет будущего. Так кого мы должны пожалеть? О коррупции: почему важно говорить о тех, кто дает взятки? Юлия Ляскова:

Обращаясь к такому явлению, как профилактика, наверное, не удивительно, что у нас есть как раз две категории дел, на которые мы особенно обращаем внимание в СМИ. Если мы говорили о наркотиках и незаконном обороте, уголовных делах, связанных с ними, то в той же степени активно мы освещаем судебные заседания по уголовным делам коррупционной направленности. К слову, очень важно обратить внимание и слушателей, и СМИ на то, что, наверное, также активно следует освещать те уголовные процессы, которые проходят в отношении именно взяткодателей – тех, которые пытаются решить свои проблемы, вопросы путем дачи взяток должностным лицам, потому что, как правило, мы о них даже и не знаем. Сергей Кондратьев: взятки снижают безопасность государства, подрывают экономическую сферу и доверие к госорганам. Читайте здесь. Юлия Бешанова:

Да, мы знаем громкие дела, когда кто-то попался на получении взятки.