Она бежала из Донецка: Лукашенко действительно президент, а не то что наш был Янукович. Развернулся, уехал, и нас начали стрелять

Новости Беларуси. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это было страшно! Это была зачистка. Бомбили «Градами», бомбили «Уралами». У меня волосы дыбом становились, потому что эти трупы украинские и российские – это все лежало. У нас там 50 градусов жары. Это все был смрад. И горы просто присыпали землей.

Ирина с детьми в 2014-м бежала в нашу страну от обстрела в Донецкой области. За эти годы выплакала все слезы по всему, чего их лишили, поэтому сегодня свое лицо предпочла оставить за кадром. Но считает, что мы должны знать правду о том, что происходило не так далеко от Беларуси, у наших соседей, чтобы это ни в коем случае не повторилось у нас.