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Она бежала из Донецка: Лукашенко действительно президент, а не то что наш был Янукович. Развернулся, уехал, и нас начали стрелять

15 августа 2021 19:10
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Новости Беларуси. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Она бежала из Донецка: Лукашенко действительно президент, а не то что наш был Янукович. Развернулся, уехал, и нас начали стрелять-1

Это было страшно! Это была зачистка. Бомбили «Градами», бомбили «Уралами». У меня волосы дыбом становились, потому что эти трупы украинские и российские – это все лежало. У нас там 50 градусов жары. Это все был смрад. И горы просто присыпали землей.

Ирина с детьми в 2014-м бежала в нашу страну от обстрела в Донецкой области. За эти годы выплакала все слезы по всему, чего их лишили, поэтому сегодня свое лицо предпочла оставить за кадром. Но считает, что мы должны знать правду о том, что происходило не так далеко от Беларуси, у наших соседей, чтобы это ни в коем случае не повторилось у нас.

Она бежала из Донецка: Лукашенко действительно президент, а не то что наш был Янукович. Развернулся, уехал, и нас начали стрелять-4

Когда украинцы шли моего сына расстреливать, который вообще не видел оружия, это было страшно.

Чем больше у нас избирались президенты, чем чаще каждый, нам все хуже и хуже становилось жить. Поэтому… возьмем тут обстановку: я очень горжусь тем, что здесь Президент действительно президент, а не то что наш был Янукович. Развернулся, уехал, и нас начали стрелять. Мы же его выбирали. Мы хотели, чтобы хорошо жить.

Она бежала из Донецка: Лукашенко действительно президент, а не то что наш был Янукович. Развернулся, уехал, и нас начали стрелять-7

Люди идут, которые говорят: «Мы хотим детям новое, чтобы дети наши хорошо жили – убрать и поставить новую власть». Я им говорю: возьмите – просто для сравнения – нате вам ключи, едьте в мою квартиру разбитую (нам разбили украинцы квартиру трехкомнатную). Поезжайте. Просто поживите в новой власти, а потом приедете и поймете, плохая вот эта власть или хорошая будет новая.

Нет, туда возвращения нет. Когда они мне звонят: «Ты вернешься или нет?», – я показываю эту красоту. И они: «Ну, конечно...»

Она бежала из Донецка: Лукашенко действительно президент, а не то что наш был Янукович. Развернулся, уехал, и нас начали стрелять-10

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# Беженцы # общество # Виктор Янукович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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