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Цена на золото установила исторический рекорд

08 октября 2025 07:25
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Стоимость золота установила исторический рекорд и впервые за всю историю наблюдений превысила отметку в 4 тысячи долларов за тройскую унцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена на декабрьские фьючерсы выросла на 0,6 %. Об этом свидетельствуют данные бирж. Всего с начала года, по сведениям аналитиков, котировки драгоценного металла увеличились на 50 %. Одним из факторов резкого подорожания золота стала геополитическая и экономическая неопределенность после прихода к власти в США Дональда Трампа. 

# Ювелирные изделия

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