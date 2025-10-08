Цена на золото установила исторический рекорд

Стоимость золота установила исторический рекорд и впервые за всю историю наблюдений превысила отметку в 4 тысячи долларов за тройскую унцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена на декабрьские фьючерсы выросла на 0,6 %. Об этом свидетельствуют данные бирж. Всего с начала года, по сведениям аналитиков, котировки драгоценного металла увеличились на 50 %. Одним из факторов резкого подорожания золота стала геополитическая и экономическая неопределенность после прихода к власти в США Дональда Трампа.