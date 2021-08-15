«Двухэтажный дом за 41-й «Москвич» отдал». Он переехал в Беларусь из Киргизии после цветной революции

Новости Беларуси. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Валерий Марченко:

Я только выстроился. Двухэтажный дом был, все. Пришлось детей – маленькие дети были, 13 и 11 лет – забрал их. Двухэтажный дом за 41-й «Москвич» отдал, хоть успел. И вот приехал сюда. А там американская база же стаяла в Киргизии, и вот там эту цветную революцию они зарядили. В кастрюлях больших горячую воду варили, блин, и кружками отбивались от этих мародеров. «Продавец добра» в Бобруйске Валерий Иванович 30 лет назад бежал из Киргизии. Виной всему – цветная революция.

Валерий Марченко:

Я весь Союз объехал, отслужил. Лучше белорусов и теплее белорусов нигде нет. Я приехал, мне люди помогали – кто картошину даст, кто банку тушенки. Я бы эту молодежь взял, которая не знает этих трудностей, не лозунгами махать, а чтоб все взяли и попробовали в поле попахали, лен хотя бы пособирать. Кто не видал горя, не понимает. Смотришь – слезы катятся. Беременную женщину взяли притащили, выкинули. Ну, как? Мир вообще оголтел. Смотрите, какая погода, сколько пожаров, сколько наводнений. Надо с этим бороться. А это… друг против друга вооружается народ. Вообще. Это Бога забыли. Забыли Бога.