«Двухэтажный дом за 41-й «Москвич» отдал». Он переехал в Беларусь из Киргизии после цветной революции

Новости Беларуси. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. «Карта белоруса», как оказалось, нужна не только украинцам. Про тех, кому Беларусь стала вторым домом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Валерий Марченко:
Я только выстроился. Двухэтажный дом был, все. Пришлось детей – маленькие дети были, 13 и 11 лет – забрал их. Двухэтажный дом за 41-й «Москвич» отдал, хоть успел. И вот приехал сюда. А там американская база же стаяла в Киргизии, и вот там эту цветную революцию они зарядили. В кастрюлях больших горячую воду варили, блин, и кружками отбивались от этих мародеров.
«Продавец добра» в Бобруйске Валерий Иванович 30 лет назад бежал из Киргизии. Виной всему – цветная революция.
Валерий Марченко:
Я весь Союз объехал, отслужил. Лучше белорусов и теплее белорусов нигде нет. Я приехал, мне люди помогали – кто картошину даст, кто банку тушенки.
Я бы эту молодежь взял, которая не знает этих трудностей, не лозунгами махать, а чтоб все взяли и попробовали в поле попахали, лен хотя бы пособирать. Кто не видал горя, не понимает. Смотришь – слезы катятся. Беременную женщину взяли притащили, выкинули. Ну, как?
Мир вообще оголтел. Смотрите, какая погода, сколько пожаров, сколько наводнений. Надо с этим бороться. А это… друг против друга вооружается народ. Вообще. Это Бога забыли. Забыли Бога.
Такого бобра даже Обаме в подарок брали. Будет добро – будет и все. Сейчас я сразу инструкцию бобра вам расскажу. Носик – это к здоровью, чтобы не чихать. Ручку с перстнем – к добрым друзьям, не к богатым, а к добрым, я предупреждаю. Потому что я заряжаю, сам делаю и заряжаю только на добро.
Нет правды лучше увиденной своими глазами и рассказанной из первых уст. Особенно когда становишься чужим среди своих и своим среди чужих. Но для белорусов нет чужих, и наши люди всегда готовы делиться добром.
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