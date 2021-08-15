«Окрестина – не санаторий. Точка». Александр Лукашенко ответил западным журналистам про пытки

Евгений Поболовец, СТВ: Работу над ошибками неплохо было бы провести и некоторым нашим коллегам. Борцы за правду, акулы пера – многие с придыханием говорят о якобы суперпрофессиональной работе наших заморских коллег-журналистов. А вот «Большой разговор с Президентом» явил нам истинное лицо: все строго по бумажке – ни шага вправо, ни пера влево. Пять совершенно одинаковых вопросов про пытки на Окрестина и насилие над людьми как насмешка над демократией и самостоятельностью этих самых CNN и BBC. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец:

Видимо, от страха перед диктатором, от ощущения прикосновения к историческому событию так разволновались, что нет-нет, да подглядывали в бумажку. Одну и ту же, судя по всему, чтобы от волнения не забыть редакционных заданий. Отвечая который раз на седьмом часу на один и тот же вопрос, Александр Лукашенко, кажется, и сам понял, что все его объяснения все равно не дойдут до аудитории самых демократичных СМИ. Как бы он ни старался. И поставил точку.