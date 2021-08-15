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«Окрестина – не санаторий. Точка». Александр Лукашенко ответил западным журналистам про пытки

15 августа 2021 18:18
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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» состоялся 9 августа.

Евгений Поболовец, СТВ:
Работу над ошибками неплохо было бы провести и некоторым нашим коллегам. Борцы за правду, акулы пера – многие с придыханием говорят о якобы суперпрофессиональной работе наших заморских коллег-журналистов. А вот «Большой разговор с Президентом» явил нам истинное лицо: все строго по бумажке – ни шага вправо, ни пера влево. Пять совершенно одинаковых вопросов про пытки на Окрестина и насилие над людьми как насмешка над демократией и самостоятельностью этих самых CNN и BBC. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

«Окрестина – не санаторий. Точка». Александр Лукашенко ответил западным журналистам про пытки-1

Евгений Поболовец:
Видимо, от страха перед диктатором, от ощущения прикосновения к историческому событию так разволновались, что нет-нет, да подглядывали в бумажку. Одну и ту же, судя по всему, чтобы от волнения не забыть редакционных заданий. Отвечая который раз на седьмом часу на один и тот же вопрос, Александр Лукашенко, кажется, и сам понял, что все его объяснения все равно не дойдут до аудитории самых демократичных СМИ. Как бы он ни старался. И поставил точку.

«Окрестина – не санаторий. Точка». Александр Лукашенко ответил западным журналистам про пытки-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Окрестина – не санаторий. Точка.

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко # Евгений Поболовец # Фотофакт

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