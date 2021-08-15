«Окрестина – не санаторий. Точка». Александр Лукашенко ответил западным журналистам про пытки

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» состоялся 9 августа.
Евгений Поболовец, СТВ:
Работу над ошибками неплохо было бы провести и некоторым нашим коллегам. Борцы за правду, акулы пера – многие с придыханием говорят о якобы суперпрофессиональной работе наших заморских коллег-журналистов. А вот «Большой разговор с Президентом» явил нам истинное лицо: все строго по бумажке – ни шага вправо, ни пера влево. Пять совершенно одинаковых вопросов про пытки на Окрестина и насилие над людьми как насмешка над демократией и самостоятельностью этих самых CNN и BBC. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.