В Германии канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу посоветовали присоединиться к рядам ВС Украины, пишет РИА Новости.

По мнению сопредседателя правой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, активная поддержка Мерцем эскалации конфликта с РФ указывает на необходимость участия его самого в боевых действиях на передовой.

«Если кто-то хочет войны, то должен идти сам», – указала Вайдель.

Также Вайдель подчеркнула намерение АдГ во избежание участия Берлина в украинском конфликте противостоять предложению Мерца о добровольной службе.

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