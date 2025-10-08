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В Германии предложили Мерцу отправиться воевать в Украине

08 октября 2025 07:32
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В Германии предложили Мерцу отправиться воевать в Украине-0

В Германии канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу посоветовали присоединиться к рядам ВС Украины, пишет РИА Новости.

По мнению сопредседателя правой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, активная поддержка Мерцем эскалации конфликта с РФ указывает на необходимость участия его самого в боевых действиях на передовой.

«Если кто-то хочет войны, то должен идти сам», – указала Вайдель.

Также Вайдель подчеркнула намерение АдГ во избежание участия Берлина в украинском конфликте противостоять предложению Мерца о добровольной службе.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Фридрих Мерц

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