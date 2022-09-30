Туфли из натуральной кожи, трендовые сапоги и уютные тапочки. В осенней коллекции «Марко» можно выбрать пару на любой вкус

Вера Позняк, корреспондент:

Осень – это отличный повод обновить свой гардероб. И сегодня я предлагаю начать это с модного обзора. Обсудим последние новинки от «Марко».

Начнем с этих туфель. Мне нравится этот цвет, он гармонично впишется в осенний пейзаж. Здесь натуральная кожа, очень приятная на ощупь. Изюминка этих туфель – светлый кант на подошве.

Еще один вариант – это черный классические туфли. Они отлично впишутся в ваш деловой гардероб. Очень интересная деталь – это браслет, который подчеркнет красоту ваших ножек. Также я обратила внимание: здесь очень интересная шнуровка.

Тренд этой осени – светло-серые высокие челси. Такая обувь должна быть у каждой модницы в гардеробе. За что их любят? За удобство обувания за счет резинки. Особенность модели челси этого сезона – акцентная массивная подошва. Несмотря на утолщенную подошву с глубоким протектором, эти челси очень легкие.

Кстати, здесь есть и зимние модели с глубоким протектором. Это незаменимый вариант для гололеда благодаря антискользящим свойствам.

А эта модель родом из 1980-х. Сочетание платформы и каблука возвращает нас в прошлое. Наверное, это мои любимчики. Я могу их выделить за счет комфорта. В них удобно водить машину, передвигаться по городу в течение целого дня.

Стеганые элементы из одежды перекочевали в обувь, и уже который год они в тренде. Они легко сочетаются с базовыми трикотажными вещами, обеспечивая максимальный комфорт и тепло. Универсальные модели из натуральной кожи подходят как для прогулок по заснеженным улицам города, так и для активного отдыха на природе.

Несмотря на вселенскую любовь к кроссовкам, я редко их ношу. Их можно редко встретить в моем гардеробе. Тем не менее эта пара мне очень даже приглянулась. Они светлые, утепленные. «Марко» использует современные технологии, которые позволяют создавать качественные и теплые искусственные материалы, которые порой неотличимы от натуральных. В магазинах «Марко» можно найти несколько вариантов кроссовок. Такие белые кроссовки для пеших прогулок и высокие кроссовки на кедовой подошве.

Говоря про осенний гардероб, нельзя забывать про уютные, теплые домашние тапочки. Советую всем побаловать себя. Посмотрите, какая это милота.

А эти уютные сабо могут перекочевать из дома на улицы города.

А сейчас покажу вам свою настоящую любовь. Белые сапоги Lumberjack. Такой стиль лесоруба и дровосека, но мне очень нравится. Все-таки каждая модница в этом сезоне должна побаловать себя. У этих сапог широкое голенище, которое не облегает икры. Тем не менее ножка выглядит очень женственно и стильно.