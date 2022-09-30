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Из одного черенка – более 10 тысяч новых деревьев. Смотрите, что разработали в Институте леса НАН

30 сентября 2022 12:59
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Новости Беларуси. Из одного черенка – более 10 тысяч новых деревьев. С микроклональным размножением растений познакомились участники образовательного тура по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из одного черенка – более 10 тысяч новых деревьев. Смотрите, что разработали в Институте леса НАН-1

Из лабораторий Института леса Академии наук технология вышла на промышленный уровень. В теплицах экспериментального питомника сейчас выращивается 12 тысяч саженцев осины и березы. Гостям рассказали и о других разработках учреждения.

Из одного черенка – более 10 тысяч новых деревьев. Смотрите, что разработали в Институте леса НАН-4

Александр Ковалевич, директор Института леса Национальной академии наук:
Неплохо работаем в охране и защите лесов. Нами разработано лесопожарное районирование. Это очень большое значение, потому что до этого его не было. Оптимизировано использование средств для тушения лесных пожаров и предупреждения, главное, профилактики. Второе мы разработали основные феромонные препараты почти для всех вредителей леса. И сегодня лесному хозяйству достаточно легко проводить мониторинг, используя эти феромонные препараты.

Из одного черенка – более 10 тысяч новых деревьев. Смотрите, что разработали в Институте леса НАН-7

Институт леса также сотрудничает со школами региона. Совместно с юными жителями агрогородка Лопатино ученые начали производство саженцев стевии медовой, которая используется как сахарозаменитель. Этот бизнес-проект получил финансирование на конкурсе предпринимательских инициатив среди сельских школ.

# Растения и цветы # общество # Александр Ковалевич # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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