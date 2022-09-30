Из одного черенка – более 10 тысяч новых деревьев. Смотрите, что разработали в Институте леса НАН

Новости Беларуси. Из одного черенка – более 10 тысяч новых деревьев. С микроклональным размножением растений познакомились участники образовательного тура по Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из лабораторий Института леса Академии наук технология вышла на промышленный уровень. В теплицах экспериментального питомника сейчас выращивается 12 тысяч саженцев осины и березы. Гостям рассказали и о других разработках учреждения.

Александр Ковалевич, директор Института леса Национальной академии наук:

Неплохо работаем в охране и защите лесов. Нами разработано лесопожарное районирование. Это очень большое значение, потому что до этого его не было. Оптимизировано использование средств для тушения лесных пожаров и предупреждения, главное, профилактики. Второе – мы разработали основные феромонные препараты почти для всех вредителей леса. И сегодня лесному хозяйству достаточно легко проводить мониторинг, используя эти феромонные препараты.