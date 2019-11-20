«Он всё завтраками кормил». Полгода ждут зарплаты работники предприятия в Пинске

Новости Беларуси. Сотрудники частного предприятия «Пинавуд» добиваются от руководства выплаты заработной платы за полгода. Сегодня долг фирмы перед работниками составляет 50 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятии «Пинавуд» гостям совсем не рады: проход завалили досками. Бывшие сотрудники – на встречу пришли пять человек – такому «радушному» приему не удивлены.

Денис Нестеренко, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:

К Николаевичу я, наверное, раз пять ходил – спрашивал, когда деньги будут. Он все завтраками кормил-кормил. Уже надоело, вот мы и подали в суд.

Есть постановление, исполнительный лист, но он не поддерживает ничего, не исполняет.

Олег Савчук работал водителем погрузчика. По его словам, проблемы с выплатами зарплаты начались еще в феврале. Долг перед ним – 2 600 рублей. У мужчины четверо детей. За неуплату алиментов ему грозит уголовная ответственность.

Олег Савчук, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:

Как алиментщика меня заставляют работать, а работу еле нашел. Сейчас у меня три месяца задолженность по его вине. И никак это не решается.

В начале года на предприятии «Пинавуд» кипела работа. Обрабатывали и продавали древесину, поставляли в Европу – Польшу, Германию. Небольшой, но стабильный доход имели 64 человека. Сегодня в штате числится только директор, а долг по зарплате перед бывшими сотрудниками перешагнул отметку в 50 тысяч рублей.

Валерий Любич, бывший сотрудник предприятия «Пинавуд»:

Мне должен 1570 основного долга. Плюс неустойка 241. И по решению суда 1819 рублей.

По мировому соглашению до 30 октября директор должен был произвести первые выплаты. Долг разбили на три месяца, но карточки сотрудников пусты. На заседание комиссии по выплате заработной платы в райисполком директор также не пожаловал, хоть его туда неоднократно приглашали. Василий Огиевич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома:

Он на контакт не идет, поэтому мы привлекаем прокуратуру, инспекцию в очередной раз с четверга и будем рассматривать все возможные и невозможные варианты. Потому что возникла задолженность не только по заработной плате, но и по налогам, по Фонду социальной защиты. Уже Фонд социальной защиты подал на это предприятие в экономический суд Брестской области.

Работники «Пинавуд» в профсоюзной организации не состояли – «первички» на предприятии не было вовсе. Из 64 человек в суд подали не все.

Людмила Городко, главный правовой инспектор труда областной организации Профсоюзов работников потребкооперации:

Если бы в этой организации была создана первичная профсоюзная организация, то работники имели бы право на бесплатную юридическую консультацию, помощь. Профсоюзные юристы, главные правовые инспекторы могли бы представлять интересы данных работников в суде либо решить эту ситуацию в досудебном порядке.

Пока шла съемка, директор находился на территории производства, но поговорить со своими бывшими сотрудниками так и не решился. Как и обосновать свою позицию.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

К вечеру от прежних баррикад не осталось и следа. Встречаться с нашей съемочной группой директор предприятия наотрез отказался, но в телефонном разговоре заверил, что все финансовые обязательства непременно выполнит. Правда, когда? Вопрос без ответа.

И все же организаций, задолжавших своим сотрудникам, в последние годы в стране стало гораздо меньше. Обеспечить своевременную выплату зарплаты – такую задачу ставит перед правительством и местной властью Президент. Для этого на государственном уровне принимаются все возможные меры. Постепенно повышаются и размеры выплат. Особое внимание сейчас низкооплачиваемым специалистам.