Александр Шкиренко: 80% людей, боящихся или не хотящих прийти в военный комиссариат, не годны к военной службе

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается призывная кампания. К началу зимы тысячи новобранцев пополнят армейские ряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему в армию призывают именно в 18 лет? Какова годность призывников? И что ожидает уклонистов? Об этом и не только поговорим с начальником Главного организационно-мобилизационного управления – заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Шкиренко. Годность с каждым годом уменьшается Илона Волынец, СТВ:

В связи с новыми правилами призыва изменился ли количественно и качественно состав призывников? Как вы оцените их годность?

Александр Шкиренко, начальник Главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил:

Основной показатель качества – это, конечно, годность призывников по состоянию здоровья. К сожалению, необходимо констатировать, что годность с каждым годом уменьшается. Илона Волынец:

То есть слабенькое у нас новое поколение? Александр Шкиренко:

Да. Если в 2016 году весной при призыве был 51 % годных, то уже весной этого года годных всего 34 %. За три года 17 %. А если говорить о количественных показателях, то они пока незначительные. Основное увеличение будет в осенний призыв 2020 года. Илона Волынец:

Не секрет, что многие молодые люди не хотят идти в армию. Много ли уклонистов? И что грозит за это?

Александр Шкиренко:

Уклонисты – это народное название. Если по закону, то это гражданин, уклоняющийся от прохождения мероприятий по призыву. Их количество незначительно, как правило каждый призыв менее 1 %. Если брать в цифровых показателях этого года, то из 70 тысяч молодых людей, которые вызываются на мероприятия по призыву, только 261 человек сегодня уклоняется от прибытия. Законом, соответственно, предусмотрена ответственность как административная, так и уголовная. Из практики могу добавить, что 80 % людей, боящихся или не хотящих прийти в военный комиссариат, не годны к военной службе или по состоянию здоровья, или по морально-деловым качествам.

Решение о том, кто будет оповещать и каким образом, принимают местные исполнительные органы Илона Волынец:

По новым правилам повестку может вручить даже коммунальщик. Как вообще люди на это реагируют? Александр Шкиренко:

Во-первых, в вопросах оповещения ничего не поменялось. Как и ранее, решение о том, кто будет оповещать и каким образом, принимают местные исполнительные органы, исходя из ситуации. Если это сельская местность, то, естественно, через сельские исполнительные комитеты. Если мы берем крупный город – жилищно-коммунальные организации. Илона Волынец:

Есть много споров по поводу контрактной и призывной системы. На ваш взгляд, какая все-таки лучше?

Александр Шкиренко:

Сегодня Вооруженные Силы у нас комплектуются по смешанному принципу: то есть как военнослужащими по призыву, так и военнослужащими по контракту. Из общего числа солдат-сержантов более 25 % укомплектованы военнослужащими по контракту. Эта система позволяет решать две основные задачи. Во-первых, поддержание боевой готовности на необходимом уровне. Во-вторых, подготовка военнообученного резерва. Весной 2019 года заявление на альтернативную службу написали только три человека Илона Волынец:

Есть у нас и альтернативная служба. Как много желающих отслужить именно таким способом?

Александр Шкиренко:

Альтернативная служба была введена в 2016 году, с 1 июля закон вступил в силу. И вот осенью 2016-го было наибольшее количество граждан, для которых воинская служба была заменена на альтернативную: 55 человек. В последующем каждый призыв цифра колеблется в среднем от 10 до 15 человек. Весной этого года заявление на альтернативную службу написали только три человека. Илона Волынец:

Может быть, психологически надо больше времени, чтобы к этому подготовиться?