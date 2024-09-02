В Минске открылось новое общежитие для студентов БГУФК

Большой подарок в День знаний получили студенты БГУФК, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это новое и современное общежитие.

Оно рассчитано на 700 мест. На всех этапах – от начала строительства до меблировки – использованы материалы белорусского производства. В блоках по 2-3 комнаты и кухня. Предусмотрено и помещение для тренировок, созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Общежитие получилось достойным подарком для студентов. Здесь есть все для подготовки, для досуга, для общения. Здесь еще будет оборудован каждый этаж под отдельный вид спорта. Объект построен в очень короткие сроки.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

Вуз спортивный. Необходимо было еще дать отдельные кладовые комнаты для спортсменов, потому что у них еще много своих вещей. Также у нас есть комнаты самоподготовки, где наши студенты смогут не только подготавливаться к учебному процессу, но и еще могут и физически себя нагрузить, потому что есть еще комнаты и спортивные.