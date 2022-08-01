«Он спокойно может убить человека». Психолог объяснила, почему нужно по-настоящему наказывать живодёров

Алена Сырова, СТВ: Государство тратит колоссальные деньги на то, чтобы обеспечить содержание этих животных. На разработку ветпрепаратов, технологий, чтобы лечить этих животных, спасать. А получается, что люди сами по каким-то своим банальным причинам, расхлябанности просто все эти усилия игнорируют и спокойно смотрят на то, как животные погибают. Может, они так относятся, потому что, вроде, не свое животное, это государственное, и так нормально.

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Анжелика Сафонова, психолог:

Я за полноценное ужесточение. Люди все равно не боятся. Посмотрите, сколько случаев. Как бы ни наказывали, это минимальные сроки тюрьмы и штрафы. Я считаю, это нужно максимально выносить.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я задал тот же вопрос, что для большинства белорусов коровы, которых прописывают как крупный рогатый скот, и собаки, которые живут дома, это абсолютно разные животные. Получается, здесь отношение как к некому механизму, который приносит деньги, молоку: деньги, мясо, деньги.

Анжелика Сафонова:

Меркантильность, да. У таких людей нет эмпатии, нет нравственности. Люди, которые жестокие с животными, у них вообще нравственные качества отсутствуют. Живодер, по сути, это будущий убийца. Он спокойно может убить человека, потому что он отрабатывает на этом животном все навыки, все эксперименты идут. Следующий кто? Человек. Это очень опасный феномен.

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