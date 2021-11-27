МВД Беларуси: за 10 месяцев зарегистрировано более 2200 деяний, связанных с насилием в семье

Сергей Красуцкий, начальник управления профилактики МВД:

За 10 месяцев на территории страны на сегодня зарегистрировано более 2 200 деяний, которые относятся к категории насилия в семье. Следует понимать, что практически 80 % – это деяния, так называемые превентивные уголовные деяния, которые мы возбуждаем для того, чтобы не допустить более тяжких последствий. В целом по стране отмечено 78 убийств, 156 умышленных тяжких телесных повреждений. В общем массиве эта преступность несколько снижается. Увеличилось количество убийств, но снизилось количество умышленных тяжких телесных повреждений. Погибли 79 граждан. Опять же, мы здесь констатируем, что несколько снизилось это количество.

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