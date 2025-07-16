К 1 сентября в Беларуси выпустят 28 учебников и пособий

В новый учебный год с обновленными учебниками и пособиями. Всего будет издано 28 наименований. Большинство доработаны с учетом рекомендаций педагогов, а два выйдут впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди новинок – учебник для 11-классников «История Беларуси в контексте всемирной истории» и пособие по «Основам безопасности жизнедеятельности» для третьеклассников. Оба издания успешно прошли апробацию и готовятся к печати. Особое внимание уделено учебникам для девятиклассников – обновлены 8 единиц. Все содержат иллюстрации, карты, графики и схемы, что делает обучение более наглядным и доступным.

Валентина Гинчук, проректор по методической работе Академии образования:

Когда обновляем учебные пособия, мы обращаем внимание на его воспитательный потенциал учебного предмета. И поэтому в тех учебных пособиях, которые учащиеся получат с 1 сентября 2025 года, появляются новые рубрики, которых не было раньше. В них мы рассказываем о достижениях суверенной Беларуси, о природных и культурных достояниях нашей страны для того, чтобы формировать чувство гордости за свою страну и воспитывать настоящего гражданина.

Пока учебники готовятся к печати, родители могут не спеша собрать детей в школу. По всей стране уже работают ярмарки и специализированные базары с широким ассортиментом товаров – от канцелярских принадлежностей до одежды делового стиля.