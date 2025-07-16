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39 автобусных рейсов за день отменено в Латвии из-за нехватки водителей

16 июля 2025 06:45
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39 автобусных рейсов за день отменено в Латвии. Причина – нехватка водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

39 автобусных рейсов за день отменено в Латвии из-за нехватки водителей-2

Подобная ситуация уже привычная, происходит не первый раз. Доступность информации об отмененных рейсах во многом зависит от добросовестности конкретных компаний. Информацию размещают сами перевозчики. Некоторые предприятия делают это регулярно, однако, есть и такие, которые отменяют рейсы, но пассажиров не информируют. Ведь в Латвии это не является обязательным требованием.

# Латвия # транспорт # Общественный транспорт

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