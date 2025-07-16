39 автобусных рейсов за день отменено в Латвии из-за нехватки водителей

Подобная ситуация уже привычная, происходит не первый раз. Доступность информации об отмененных рейсах во многом зависит от добросовестности конкретных компаний. Информацию размещают сами перевозчики. Некоторые предприятия делают это регулярно, однако, есть и такие, которые отменяют рейсы, но пассажиров не информируют. Ведь в Латвии это не является обязательным требованием.