Премьер-министр Франции представил план действий по сокращению госрасходов

Франция готовится к жестким мерам экономии, чтобы справиться с растущим дефицитом бюджета. Премьер-министр страны Франсуа Байру представил план на 2026 год. Но недовольство новыми инициативами настолько велико, что кабинету министров уже грозит вотум недоверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно планам, госбюджет сократится на 43 миллиарда евро. Также обсуждается увеличение налогов для самых обеспеченных граждан. Ставка прогрессивная – размер платежей будет зависеть от уровня дохода. Кроме того, предложено отменить два выходных дня – Пасхальный понедельник и День Победы 8-го мая. Объясняется это необходимостью увеличить трудовую отдачу. Завершает список непопулярных мер, решение о заморозке пенсий и социальных выплат в следующем году. Это, очевидно, снизит покупательную способность населения.