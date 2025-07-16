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Премьер-министр Франции представил план действий по сокращению госрасходов

16 июля 2025 06:47
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Франция готовится к жестким мерам экономии, чтобы справиться с растущим дефицитом бюджета. Премьер-министр страны Франсуа Байру представил план на 2026 год. Но недовольство новыми инициативами настолько велико, что кабинету министров уже грозит вотум недоверия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Франции представил план действий по сокращению госрасходов-2

Согласно планам, госбюджет сократится на 43 миллиарда евро. Также обсуждается увеличение налогов для самых обеспеченных граждан. Ставка прогрессивная – размер платежей будет зависеть от уровня дохода. Кроме того, предложено отменить два выходных дня – Пасхальный понедельник и День Победы 8-го мая. Объясняется это необходимостью увеличить трудовую отдачу. Завершает список непопулярных мер, решение о заморозке пенсий и социальных выплат в следующем году. Это, очевидно, снизит покупательную способность населения.

# франция

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