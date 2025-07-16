В Гродно пройдут мероприятия по случаю освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Памятная дата для жителей Гродно. В этот день 81 год назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия на различных площадках пройдут 16 и 19 июля. Вражеская оккупация города продолжалась тысячу 111 дней и ночей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фашисты убили более 50 тысяч горожан. Населенный пункт разрушили на 43 %, в том числе сильно пострадали крупные предприятия, многочисленные общественные здания и жилые кварталы. И именно 16 июля 1944 город был освобожден войсками Второго и Третьего Белорусских фронтов. Частям и соединениям, отличившимся при освобождении города, присвоены почетные наименования «Гродненских». Именами многих освободителей названы улицы областного центра, школы, пограничные заставы.

Сегодня, 16 июля, в 10 утра в парке Жилибера состоится торжественный митинг под девизом «Они сражались, чтобы мы мирно жили!». Участники возложат венки и цветы к памятнику советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 19 июля празднования продолжатся, их завершит красочный фейерверк.