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Военные пожарные отработали приёмы борьбы со стихией

16 июля 2025 06:58
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Военные пожарные отработали приемы борьбы со стихией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учение организовали на базе хранения инженерных боеприпасов в Стародорожском районе и смешанной авиационной базе в Мачулищах. Армейские спасатели продемонстрировали различные способы применения техники. Ее используют для локализации очагов возгорания.

Военные пожарные отработали приёмы борьбы со стихией-2

Игорь Катович, начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ базы инженерных боеприпасов:
Замысел тренировки – повысить уровень практической подготовки у личного состава срочной военной службы, дабы дополнительно тренировать слаженность отделений и в целом подразделения в составе всех боевых расчетов. Дополнительно плюсик еще то, что два молодых водителя и пожарный, то есть 30 % от общего объема личного состава – это молодежь. Поэтому очень полезно регулярно, ежемесячно, один раз в два месяца проводим такие тренировки минимум на территории нашей базы, как хранилища, так и площадок открытого хранения. 

Участники тренировки также знакомятся с расположением пожарных водоемов, подъездными путями, вариантами эвакуации личного состава и имущества.

# Борьба # Погода

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