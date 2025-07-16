Военные пожарные отработали приёмы борьбы со стихией

Военные пожарные отработали приемы борьбы со стихией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учение организовали на базе хранения инженерных боеприпасов в Стародорожском районе и смешанной авиационной базе в Мачулищах. Армейские спасатели продемонстрировали различные способы применения техники. Ее используют для локализации очагов возгорания.

Игорь Катович, начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ базы инженерных боеприпасов:

Замысел тренировки – повысить уровень практической подготовки у личного состава срочной военной службы, дабы дополнительно тренировать слаженность отделений и в целом подразделения в составе всех боевых расчетов. Дополнительно плюсик еще то, что два молодых водителя и пожарный, то есть 30 % от общего объема личного состава – это молодежь. Поэтому очень полезно регулярно, ежемесячно, один раз в два месяца проводим такие тренировки минимум на территории нашей базы, как хранилища, так и площадок открытого хранения.

Участники тренировки также знакомятся с расположением пожарных водоемов, подъездными путями, вариантами эвакуации личного состава и имущества.