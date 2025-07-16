США не планируют передавать Киеву ракеты большой дальности – Трамп

По словам президента США Дональда Трампа, у Белого дома нет в планах поставлять Киеву ракеты большой дальности, пишет РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трампом не исключается возможность отправки Киеву дальнобойных ракет. В недавнем разговоре с Владимиром Зеленским глава Белого дома спросил, могла ли бы Украина атаковать Москву и Санкт-Петербург.

Телеканал утверждал, что общение проходило ввиду «усилий Трампа по усилению давления на Россию». Украинской стороной, как подчеркивается, воспринят указанный вопрос серьезно, в соответствии с чем Киев отмечает, что такие удары могут быть нанесены, если будет в распоряжении соответствующее вооружение.

«Нет, мы не планируем этого делать», – пояснил представителям СМИ американский лидер в ходе ответа на подобный вопрос.

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