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«Он не критиковал, он пожурил нас» – Назаров о реакции Лукашенко на Городец

12 октября 2025 17:46
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«Он не критиковал, он пожурил нас» – Назаров о реакции Лукашенко на Городец-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
К исполнительской дисциплине вопросы есть. Глава государства об этом говорит все жестче и громче. Городец стал именем нарицательным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент сказал 10 дней назад, что в Городце будет. Вы что, не могли проехать и посмотреть?
– Проезжали.
– Ну и что!?

Это кошмар, ужас и полная бесхозяйственность – Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце.

Думается, такая критика со стороны Президента должна стать чем-то сродни той иголке. И даже если через экран чувствуется острота момента, что говорить о тех, кто был рядом? Им явно слышнее было и яснее, в каком направлении идти дальше, чтобы исправить недочеты, рассказали в программе «Суровый взгляд».

«Он не критиковал, он пожурил нас» – Назаров о реакции Лукашенко на Городец-3

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
Он не критиковал, он пожурил нас. Это разные вещи. По агрогородку. Разговор такой, знаете, раньше состоялся не очень простой и не очень лицеприятный. Поэтому у нас сегодня есть программа, как это предприятие поставить на такие хорошие рельсы, для того, чтобы оно стало зарабатывать для своего развития. Мы наметили ряд мероприятий, сейчас мы оцифруем по срокам и по затратам, которые необходимо сделать.

Президента я пригласил весной приехать в Городец, и мы ему покажем совершенно обновленную, а где-то и новую инфраструктуру сельскохозяйственного производства.

# Юрий Назаров # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Государственная политика

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