«Он не критиковал, он пожурил нас» – Назаров о реакции Лукашенко на Городец

Алена Сырова, политический обозреватель:

К исполнительской дисциплине вопросы есть. Глава государства об этом говорит все жестче и громче. Городец стал именем нарицательным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Президент сказал 10 дней назад, что в Городце будет. Вы что, не могли проехать и посмотреть?

– Проезжали.

– Ну и что!?

Это кошмар, ужас и полная бесхозяйственность – Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце.

Думается, такая критика со стороны Президента должна стать чем-то сродни той иголке. И даже если через экран чувствуется острота момента, что говорить о тех, кто был рядом? Им явно слышнее было и яснее, в каком направлении идти дальше, чтобы исправить недочеты, рассказали в программе «Суровый взгляд».