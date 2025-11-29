Новый завод по производству профессиональных торфяных грунтов запустили в Крупском районе. Здесь будут выпускать – субстраты для нужд сельского хозяйства, тепличных комплексов, садоводов и фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие оснащено самым современным оборудованием, аналогов которому нет в Беларуси. Проектная мощность позволяет выпускать около 32,5 тысячи тонн продукции в год. И это не предел. За счет увеличения количества рабочих смен завод сможет увеличить объемы до 90 тысяч тонн.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Было принято здесь решение – на базе старого предприятия «Туршовка» построить новый современный завод по выпуску торфопродукции. Это колоссальные инвестиции в район, это современные рабочие места с возможностью достойного заработка. Это высочайшие технологии и это продукция, которая востребована.

Ввод в эксплуатацию завода позволит не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и наладить новые каналы поставок за рубеж. По итогам же 11 месяцев текущего года торфопродукция предприятия экспортировалась только в Россию. Теперь поставки будут осуществляться также в Китай и Узбекистан – подписаны соответствующие соглашения. Первая партия отправится в КНР уже в декабре.