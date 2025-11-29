Тихая гавань для инвестиций: как Оман стал «арабской Швейцарией» и чем он привлекает Беларусь?

Беларусь расширяет горизонты внешней политики. Александр Лукашенко находится в масштабной зарубежной командировке, которая охватывает сразу несколько регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не просто серия рабочих и официальных визитов, а последовательный маршрут, где каждая точка добавляет новый политический и экономический импульс для сотрудничества. «Это базис для любой страны». Ещё раз о визите Лукашенко в Мьянму.

Еще одна перспективная для нас страна, но уже на Ближнем Востоке – Оман. Партнерство между нашими государствами – наглядный пример, как расстояние почти 7 тысяч километров и различия в экономических приоритетах не мешают, а наоборот, помогают развивать сотрудничество. Беларусь – аграрная страна с сильными традициями и современными подходами к сельскому хозяйству.

Оман с его засушливым климатом проявляет особый интерес к импорту продуктов питания. Здесь сильные позиции нашей страны очевидны: надежность, высокое качество и конкурентные цены. Но перспективы для взаимодействия гораздо шире просто торговли. Мы можем и готовы создавать совместные производства. Особое внимание уделяется высокотехнологичным и инновационным направлениям, а также фармацевтике. В последние годы взаимодействие между Минском и Маскатом заметно активизировалось. Во многом благодаря регулярному обмену визитами на высшем уровне.

Перспективные направления в белорусско-оманских отношениях были обозначены еще в прошлом году, во время поездки главы государства в Маскат, а затем получили дальнейшее развитие и легли в основу комплексной дорожной карты, подписанной в Минске в ходе визита Султана Омана в октябре этого года.

Андрей Лазуткин, политолог:

Сегодня в мире происходит такой переток капиталов, потому что тот западный финансовый сектор, который работал до санкций, сегодня уже не является тихой гаванью для больших, крупных капиталовложений. Сегодня Ближний Восток, и особенно арабские страны, – это такая новая Швейцария, куда заходят деньги как из Африки и Китая, так и в том числе из Беларуси. То есть это такой большой, глобальный расчетный центр сегодня.

Оман – сильный игрок на международной арене. Стратегическое географическое положение делает страну ключевым морским узлом на маршрутах между Азией, Африкой и Европой. Гавани султаната входят в число самых технологичных в регионе, особенно порт Дукм, который развивается как мегахаб для транзита нефтехимии и судоремонта. В стране действуют свободные экономические зоны, привлекающие иностранные компании отсутствием налогов и таможенных барьеров. Особую ценность представляет нейтральная внешняя политика Маската. Страна не вовлечена в региональные конфликты и не попадает под международные санкции, что делает ее надежным партнером для торговли и логистики. Кроме того, Оман активно инвестирует в индустриальные парки и проекты умных городов, создавая современную инфраструктуру и условия для инновационного развития. Встреча Лукашенко и Султана Омана! О чём говорили лидеры стран?