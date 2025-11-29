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Тихая гавань для инвестиций: как Оман стал «арабской Швейцарией» и чем он привлекает Беларусь?

29 ноября 2025 16:43
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Беларусь расширяет горизонты внешней политики. Александр Лукашенко находится в масштабной зарубежной командировке, которая охватывает сразу несколько регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не просто серия рабочих и официальных визитов, а последовательный маршрут, где каждая точка добавляет новый политический и экономический импульс для сотрудничества. 

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Тихая гавань для инвестиций: как Оман стал «арабской Швейцарией» и чем он привлекает Беларусь?-2

Еще одна перспективная для нас страна, но уже на Ближнем Востоке – Оман. Партнерство между нашими государствами – наглядный пример, как расстояние почти 7 тысяч километров и различия в экономических приоритетах не мешают, а наоборот, помогают развивать сотрудничество. Беларусь – аграрная страна с сильными традициями и современными подходами к сельскому хозяйству.

Тихая гавань для инвестиций: как Оман стал «арабской Швейцарией» и чем он привлекает Беларусь?-4

Оман с его засушливым климатом проявляет особый интерес к импорту продуктов питания. Здесь сильные позиции нашей страны очевидны: надежность, высокое качество и конкурентные цены. Но перспективы для взаимодействия гораздо шире просто торговли. 

Мы можем и готовы создавать совместные производства. Особое внимание уделяется высокотехнологичным и инновационным направлениям, а также фармацевтике. В последние годы взаимодействие между Минском и Маскатом заметно активизировалось. Во многом благодаря регулярному обмену визитами на высшем уровне.

Тихая гавань для инвестиций: как Оман стал «арабской Швейцарией» и чем он привлекает Беларусь?-6

Перспективные направления в белорусско-оманских отношениях были обозначены еще в прошлом году, во время поездки главы государства в Маскат, а затем получили дальнейшее развитие и легли в основу комплексной дорожной карты, подписанной в Минске в ходе визита Султана Омана в октябре этого года.

Тихая гавань для инвестиций: как Оман стал «арабской Швейцарией» и чем он привлекает Беларусь?-8

Андрей Лазуткин, политолог:
Сегодня в мире происходит такой переток капиталов, потому что тот западный финансовый сектор, который работал до санкций, сегодня уже не является тихой гаванью для больших, крупных капиталовложений. 

Сегодня Ближний Восток, и особенно арабские страны, – это такая новая Швейцария, куда заходят деньги как из Африки и Китая, так и в том числе из Беларуси. То есть это такой большой, глобальный расчетный центр сегодня.

Тихая гавань для инвестиций: как Оман стал «арабской Швейцарией» и чем он привлекает Беларусь?-10

Оман – сильный игрок на международной арене. Стратегическое географическое положение делает страну ключевым морским узлом на маршрутах между Азией, Африкой и Европой. Гавани султаната входят в число самых технологичных в регионе, особенно порт Дукм, который развивается как мегахаб для транзита нефтехимии и судоремонта. 

В стране действуют свободные экономические зоны, привлекающие иностранные компании отсутствием налогов и таможенных барьеров. Особую ценность представляет нейтральная внешняя политика Маската. Страна не вовлечена в региональные конфликты и не попадает под международные санкции, что делает ее надежным партнером для торговли и логистики. 

Кроме того, Оман активно инвестирует в индустриальные парки и проекты умных городов, создавая современную инфраструктуру и условия для инновационного развития.

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Тихая гавань для инвестиций: как Оман стал «арабской Швейцарией» и чем он привлекает Беларусь?-12

По итогам переговоров в Минске был подписан ряд важных документов. Среди них и дорожная карта сотрудничества на ближайшие годы. И вот нынешний визит Президента в Маскат даст возможность на высшем уровне предметно обсудить конкретные шаги по реализации ранее достигнутых договоренностей и развитию совместных проектов в различных сферах. 

А таких направлений действительно немало. В конечном итоге последовательная работа обеих стран позволит расширить экономический горизонт и создать прочную базу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Оман # Александр Лукашенко # Андрей Лазуткин

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