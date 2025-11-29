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Новости по тегу #Открытие

Он изменит ландшафт региона – в Крупском районе открыли завод по производству торфяных грунтов
29 ноября 2025 16:59

Он изменит ландшафт региона – в Крупском районе открыли завод по производству торфяных грунтов

В Дзержинске открыли новое здание Следственного комитета
11 сентября 2025 07:33

В Дзержинске открыли новое здание Следственного комитета

Ультрасовременные школы с размахом отрыли в Новогрудке и Осиповичах
04 ноября 2024 19:26

Ультрасовременные школы с размахом отрыли в Новогрудке и Осиповичах

В Генуе открывают новый мост взамен рухнувшего два года назад
03 августа 2020 14:43

В Генуе открывают новый мост взамен рухнувшего два года назад

Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле
16 апреля 2019 06:49

Человеческое сердце на 3D-принтере впервые напечатали в Израиле

Способ превращать любую группу крови в универсальную выявили ученые из канадского университета
30 августа 2018 13:08

Способ превращать любую группу крови в универсальную выявили ученые из канадского университета

В грязевых вулканах Азербайджана нашли золото и серебро
26 апреля 2018 14:56

В грязевых вулканах Азербайджана нашли золото и серебро

В процессе строительства метро в Салониках обнаружили древний город
24 февраля 2018 13:20

В процессе строительства метро в Салониках обнаружили древний город

Революционное устройство: минский школьник воссоздал копию печатного станка Франциска Скорины
22 марта 2017 16:27

Революционное устройство: минский школьник воссоздал копию печатного станка Франциска Скорины

Фотофакт: в янтаре обнаружен хвост пернатого динозавра
10 декабря 2016 12:52

Фотофакт: в янтаре обнаружен хвост пернатого динозавра

Ученые обнаружили гигантский океан в недрах Земли
22 ноября 2016 15:17

Ученые обнаружили гигантский океан в недрах Земли

Видеофакт: на дне Тихого океана нашли каракатицу, которая выглядит как кальмар
16 августа 2016 15:09

Видеофакт: на дне Тихого океана нашли каракатицу, которая выглядит как кальмар