Новости по тегу #Открытие

Ввод в эксплуатацию завода позволит не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и наладить новые каналы поставок за рубеж.
Современный двухэтажный комплекс оснащен всем необходимым для эффективной работы сотрудников.
Череда торжественных открытий уже стартовала. Сегодня красную ленточку перерезали в Осиповичах и Новогрудке, там открылись долгожданные сады и школы.
11 октября 2026 19:35
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11 октября 2026 18:00