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Первый день «Славянского базара». Что запланировано на 14 июля?

14 июля 2021 06:49
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Новости Беларуси. В Витебске 14 июля прозвучат первые аккорды XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Уже в первый день запланировано сразу несколько культурных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа».

Первый день «Славянского базара». Что запланировано на 14 июля?-1

Пройдут они в Белорусском театре «Лялька», краеведческом музее, концертном зале «Витебск». Здесь выступит арт-группа «Хор Турецкого». Уже вечером на сцену Летнего амфитеатра выйдут танцующий симфонический оркестр и санкт-петербургский балет на льду. На площади Победы с сольным концертом выступит Григорий Лепс.

Первый день «Славянского базара». Что запланировано на 14 июля?-4

Самые яркие моменты «Славянского базара» мы покажем в наших информационных программах – в Витебске к работе приступают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, наша телекомпания разворачивает в фестивальной столице большую студию под открытым небом. Именно с этой площадки будет выходить в эфир программа «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?

Первый день «Славянского базара». Что запланировано на 14 июля?-7

Первый фестивальный день завершится за полночь. В 2021 году церемония поднятия флага форума впервые пройдет под ночным небом с участием лауреатов международных конкурсов разных лет.

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Григорий Лепс # Фотофакт

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