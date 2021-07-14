Первый день «Славянского базара». Что запланировано на 14 июля?

Новости Беларуси. В Витебске 14 июля прозвучат первые аккорды XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Уже в первый день запланировано сразу несколько культурных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа».

Пройдут они в Белорусском театре «Лялька», краеведческом музее, концертном зале «Витебск». Здесь выступит арт-группа «Хор Турецкого». Уже вечером на сцену Летнего амфитеатра выйдут танцующий симфонический оркестр и санкт-петербургский балет на льду. На площади Победы с сольным концертом выступит Григорий Лепс.

Самые яркие моменты «Славянского базара» мы покажем в наших информационных программах – в Витебске к работе приступают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, наша телекомпания разворачивает в фестивальной столице большую студию под открытым небом. Именно с этой площадки будет выходить в эфир программа «Новое утро» на РТР-Беларусь. Именитые гости, подробности закулисной жизни. Что покажет выездная студия СТВ со «Славянского базара»?