Место для пикников, тренажёры, Wi-Fi и зона созерцательного отдыха. Как хотят изменить сквер на улице Танка (эскизы)

Совсем скоро в столице появится необычное место отдыха. Проект уже назвали эксклюзивным! Пока же здесь – только проложенные горожанами тропки.

Сквер около станции метро «Фрунзенская» на пересечении улиц Максима Танка и Кальварийской заиграет новыми красками, рассказали в программе «Минск и минчане» . Специалисты предложили своё видение обновленного сквера.

Максим Денисик, заместитель директора по проектно-изыскательным работам ГП «УКС Центрального района г. Минска»: В городе Минске в настоящий момент таких скверов нет. По поручению Мингорисполкома подготовлено решение об определении заказчика непосредственно УКС и разрешения на проведение проектных работ. Будет проведена процедура по выбору генерального проектировщика.

А вот все деревья сохранят. Более того: в планах проектировщиков высадить новые.

В перспективе территория станет зоной для пикников. Дорожки оборудуют подсветкой и уберут бордюрный камень.

Анна Саливон, архитектор: Очень важно понять портрет пользователя будущего сквера и какой род деятельности будет происходить в этом парке. То есть, будет ли это тихий отдых с книгой, ноутбуком, пространство для спорта либо какие-то аттракционы.

Всю территорию разделят на специальные тематические зоны, где каждый найдет занятие по душе. Возле супермаркета разместятся лавочки и точки с едой и безалкогольными напитками. Чуть дальше – места для культурной и социальной активности со сценами для уличных музыкантов. Максим Денисик: Он будет и современный, студенты смогут посещать в свободное время.

Кто-то может играть на гитаре, кто-то может на другом конце сквера выгуливать собак. Задействован весь сквер.

Этот проект не обошли стороной и технологические новинки. Игровая зона – настоящее ноу-хау для столицы. Лежаки, стенды для буккроссинга и даже бесплатный WI-FI! Помимо умственных, в сквере можно будет развивать и физические способности.

Специальная зона релаксации с множеством тренажёров придется по душе всем любителям воркаута.

Анна Саливон:

Если в этом сквере будут организованы точки, куда людям идти, а не просто сидеть на лавочке и читать книжку, то, конечно, я думаю, что эта история будет работать.

По мнению экспертов, проект должен стать примером организации других общественных мест в Минске.