«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей

Новости Беларуси. Человек, без которого невозможно представить белорусскую музыкальную культуру, — народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отмечает сегодня 80-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его песни исполняют Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, а творчество белорусских коллективов «Сябры» и «Верасы» практически неразделимо связано с музыкой Игоря Лученка.

Гимн любви к Беларуси. Песня, рожденная тремя легендами: стихи – Якуба Коласа, исполнение – «Песняров», музыка – Игоря Лученка.



Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:

Этот вклад – его не переоценишь, потому что половина всего его творчества – это все в «Песнярах». Мы на весь мир прогремели с его музыкой, с его аранжировками, с аранжировками Мулявина. Это был такой гениальный творческий союз.

Он писал мелодии на стихи Янки Купалы, Петруся Бровки, Максима Богдановича и Пимена Панченко. И это лишь основание большой творческой пирамиды.

В ее середине – исполнители, чей репертуар не обошелся без музыки белорусского композитора. Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, ансамбли «Сябры» и «Верасы».



Игорь Лученок, композитор, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств:

Песни – это дети, и они все любимые. Я через мелодию, через песню, через балладу, через романс, через своих друзей я несу людям, и нахожу отклик в сердцах людей, а это очень важно.

Рожденный в Минске, он не раз воспевал свою малую родину. Теперь она воспевает его.

Камилла Шах, СТВ:

В музыкальной школе на площади Свободы много лет учился Игорь Лученок. Однажды учитель спросил у класса: «Кто из вас хочет стать композитором?» И он единственный ответил: «Я!» Как же символично то, что здесь, в сердце Минска, спустя много лет, минчане ежедневно могут слышать 19 секунд фрагмента его мелодии из «Песни про Минск».