«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей

Новости Беларуси. Человек, без которого невозможно представить белорусскую музыкальную культуру, — народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отмечает сегодня 80-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Человек, без которого невозможно представить белорусскую музыкальную культуру, — народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отмечает сегодня 80-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его песни исполняют Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, а творчество белорусских коллективов «Сябры» и «Верасы» практически неразделимо связано с музыкой Игоря Лученка.
Гимн любви к Беларуси. Песня, рожденная тремя легендами: стихи – Якуба Коласа, исполнение – «Песняров», музыка – Игоря Лученка.
Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:
Этот вклад – его не переоценишь, потому что половина всего его творчества – это все в «Песнярах». Мы на весь мир прогремели с его музыкой, с его аранжировками, с аранжировками Мулявина. Это был такой гениальный творческий союз.
Он писал мелодии на стихи Янки Купалы, Петруся Бровки, Максима Богдановича и Пимена Панченко. И это лишь основание большой творческой пирамиды.
В ее середине – исполнители, чей репертуар не обошелся без музыки белорусского композитора. Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, ансамбли «Сябры» и «Верасы».
Игорь Лученок, композитор, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств:
Песни – это дети, и они все любимые. Я через мелодию, через песню, через балладу, через романс, через своих друзей я несу людям, и нахожу отклик в сердцах людей, а это очень важно.
Рожденный в Минске, он не раз воспевал свою малую родину. Теперь она воспевает его.
Камилла Шах, СТВ:
В музыкальной школе на площади Свободы много лет учился Игорь Лученок. Однажды учитель спросил у класса: «Кто из вас хочет стать композитором?» И он единственный ответил: «Я!» Как же символично то, что здесь, в сердце Минска, спустя много лет, минчане ежедневно могут слышать 19 секунд фрагмента его мелодии из «Песни про Минск».
Игорь Лученок – автор более 400 песен. Среди них гимны и марши, кантаты на военную тему, сонаты и прелюдии для фортепиано. Однако, настоящая музыка, считает композитор, в маминой песне, шуме улиц, журчании ручья.