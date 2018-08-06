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«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей

06 августа 2018 17:58
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Новости Беларуси. Человек, без которого невозможно представить белорусскую музыкальную культуру, — народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отмечает сегодня 80-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей-1

Его песни исполняют Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, а творчество белорусских коллективов «Сябры» и «Верасы» практически неразделимо связано с музыкой Игоря Лученка.

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей-4

Гимн любви к Беларуси. Песня, рожденная тремя легендами: стихи – Якуба Коласа, исполнение – «Песняров», музыка – Игоря Лученка.

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей-7


Леонид Борткевич, заслуженный артист БССР:
Этот вклад – его не переоценишь, потому что половина всего его творчества – это все в «Песнярах». Мы на весь мир прогремели с его музыкой, с его аранжировками, с аранжировками Мулявина. Это был такой гениальный творческий союз.

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей-9

Он писал мелодии на стихи Янки Купалы, Петруся Бровки, Максима Богдановича и Пимена Панченко. И это лишь основание большой творческой пирамиды.

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей-12

В ее середине – исполнители, чей репертуар не обошелся без музыки белорусского композитора. Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, ансамбли «Сябры» и «Верасы».

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей-15


Игорь Лученок, композитор, народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств:
Песни – это дети, и они все любимые. Я через мелодию, через песню, через балладу, через романс, через своих друзей я несу людям, и нахожу отклик в сердцах людей, а это очень важно.

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей-17

Рожденный в Минске, он не раз воспевал свою малую родину. Теперь она воспевает его.

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей-20

Камилла Шах, СТВ:
В музыкальной школе на площади Свободы много лет учился Игорь Лученок. Однажды учитель спросил у класса: «Кто из вас хочет стать композитором?» И он единственный ответил: «Я!» Как же символично то, что здесь, в сердце Минска, спустя много лет, минчане ежедневно могут слышать 19 секунд фрагмента его мелодии из «Песни про Минск».

«Песни – это дети, и они все любимые». Композитор Игорь Лученок отмечает юбилей-23

Игорь Лученок – автор более 400 песен. Среди них гимны и марши, кантаты на военную тему, сонаты и прелюдии для фортепиано. Однако, настоящая музыка, считает композитор, в маминой песне, шуме улиц, журчании ручья.

# Юбилеи # Культура # Игорь Лученок # Леонид Борткевич # Фотофакт

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