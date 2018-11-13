В Брестской крепости прошла торжественная церемония увольнения в запас десантников

Новости Беларуси. Торжественная церемония увольнения в запас с участием военнослужащих 38-ой десантно-штурмовой бригады состоялась 13 ноября в Брестской крепости. Домой отправились 377 солдат, призванных для прохождения срочной воинской службы в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличившимся вручены грамоты и объявлены благодарности. Каждый из уволенных в запас получил воинскую специальность. Молодые люди стали разведчиками, снайперами, командирами батальонов. Многие приняли решение остаться в рядах бригады десантников на службу по контракту.

Александр Ильюкевич, командир 38-ой отдельной Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады:

Жалко, волнительно. Столько отдано им заботы, столько в них вложено труда. Но, к сожалению, так построена наша служба – одни уходят, другие приходят. Будем работать.

Егор Табатадзе, военнослужащий 38-ой отдельной Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады:

Служба позади. Очень жаль расставаться с товарищами и командирами, которые помогали нам осваивать азы военной науки.