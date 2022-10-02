«Оля пошла по моим стопам». Ольга Чемоданова поздравила свою учительницу с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Творческий подход в образовании только приветствуется. Главное – найти педагога, способного заинтересовать и привить любовь к предмету, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У каждого из нас есть такой пример. И в День учителя, который в Беларуси отмечают 2 октября, как никогда уместно вспомнить о педагогах и еще раз поблагодарить их.

У среднестатистического белорусского учителя в классе не менее 25 учеников. А если класс не один? И если учит мальчишек и девчонок педагог не один десяток лет? Кажется, могли бы и забыть своих подопечных, но едва ли такое случается. Особенно, когда речь об учениках, которыми можно гордиться не только учителю, но и стране. Наверняка в публичных выступлениях, суждениях, ценностях, которые транслирует ученик, учитель находит себя.

В перерыве между встречами и рабочими совещаниями найти время, чтобы в профессиональный праздник поздравить дорого сердцу человека, для Ольги Чемодановой задача сложная, но ежегодно обязательная к исполнению.

– Проходите!

– Это знак внимания. Какой бы вы думали предмет преподавала ей любимая учительница Светлана Владимировна? История? Математика? Нет, матчына мова. С учительницей белорусского языка у Ольги Чемодановой особые, трепетные отношения.

Светлана Шумская, учитель белорусского языка и литературы:

Оля более целеустремленная. Она училась по 9-й класс на четыре-пять, но математика была, немножко тяжелее ей давалась. Она гуманитарий была, всегда была склонна к гуманитарным наукам. Всегда. Этого у нее не отнять, язык я и сама заканчивала.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Поговорить, выступить, презентовать что-то.

– Да, везде. Я сама заканчивала Белорусский государственный университет. И Оля пошла, можно сказать, по моим стопам. Филфак, белорусский, но у меня белорусский и русский, а у Оли белорусский язык чисто и литература. И как же не поговорить о воспитании детей, будущем молодежи, когда одна отдала более 40 лет своей жизни работе в школе, а вторая, пусть не в качестве учителя, но все же имеет прямое отношение к работе с подрастающим поколением?

Светлана Шумская:

Выходишь на пенсию, хочется, чтобы кто-то где-то когда-то вспомнил о тебе, хотя бы по телефону. Ольга Чемоданова:

Это обратная связь, итог и результат вашей профессиональной деятельности. И вы сегодня можете гордиться, потому что ваши выпускники многолетней давности, не одно 10-летие, смена поколений уже произошла за это время, но люди помнят, говорят, вспоминают, поэтому пусть эта традиция сохраняется. И мы об этом должны говорить.