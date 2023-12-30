Оливье, мандарины, конфеты. Новогодними традициями поделились Александр и Светлана Воронище

Ольга Бурлакова, ведущая: Мы сегодня решили вывести формулу идеального Нового года такого душевного, самого лучшего для нас. Может быть, вы посоветуете нам и телезрителям? Какие традиции есть лично в вашей семье? Может быть, кто-то переймет?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Александр и Светлана Воронище.

Светлана Воронище, певица:

Несколько лет подряд в Новый год мы работаем. Для нас Новый год наступает 1 января, где мы всей семьей встречаемся, едем к своим родственникам или же вместе нашей семьей с нашим сыном отмечаем 1 января самый настоящий Новый год.

Ольга Бурлакова:

Зато можно ввести традицию отмечать два дня подряд.