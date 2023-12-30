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Оливье, мандарины, конфеты. Новогодними традициями поделились Александр и Светлана Воронище

30 декабря 2023 11:29
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Александр и Светлана Воронище.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Мы сегодня решили вывести формулу идеального Нового года такого душевного, самого лучшего для нас. Может быть, вы посоветуете нам и телезрителям? Какие традиции есть лично в вашей семье? Может быть, кто-то переймет?

Оливье, мандарины, конфеты. Новогодними традициями поделились Александр и Светлана Воронище-1

Светлана Воронище, певица:
Несколько лет подряд в Новый год мы работаем. Для нас Новый год наступает 1 января, где мы всей семьей встречаемся, едем к своим родственникам или же вместе нашей семьей с нашим сыном отмечаем 1 января самый настоящий Новый год.

Ольга Бурлакова:
Зато можно ввести традицию отмечать два дня подряд.

Оливье, мандарины, конфеты. Новогодними традициями поделились Александр и Светлана Воронище-4

Дальше смотрите в видео.

# Новый год # общество # Юрий Царёв # Александр Меженный # Ольга Бурлакова # Александр Воронище # Светлана Воронище

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