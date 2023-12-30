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В трёх районах Гомельской области зафиксировали подтопления талыми водами

30 декабря 2023 10:56
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Подтопления талыми водами отмечены в трех районах Гомельской области. МЧС держит ситуацию на контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трёх районах Гомельской области зафиксировали подтопления талыми водами-1

Жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет. Известно, что вода вплотную подступила к двум частным жилым домам и восьми хозяйственным постройкам в Добрушском, Жлобинском и Житковичском районах. Спасателями постоянно ведется мониторинг гидрологической обстановки. Погода сейчас установилась действительно не по сезону. Сегодня местами по Беларуси дожди и до +9 °C.

# Погода в Беларуси # общество

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