В трёх районах Гомельской области зафиксировали подтопления талыми водами

Жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет. Известно, что вода вплотную подступила к двум частным жилым домам и восьми хозяйственным постройкам в Добрушском, Жлобинском и Житковичском районах. Спасателями постоянно ведется мониторинг гидрологической обстановки. Погода сейчас установилась действительно не по сезону. Сегодня местами по Беларуси дожди и до +9 °C.