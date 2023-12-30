Сбор водолазных подразделений белорусский армии провели в Витебской области

В Витебской области прошел ежегодный зимний сбор водолазных подразделений Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их цель – доказать, что ты можешь и умеешь, тем самым повысить квалификацию. Задачи приходится выполнять различные. Самое сложное после погружения – работать в условиях нулевой видимости. Практически на ощупь подо льдом водолазы устанавливали взрывные устройства.

Антон Ляпич, водолазный специалист сил спецопераций Вооруженных Сил Беларуси:

В результате сбора военнослужащие, успешно сдавшие экзамены, получат квалификацию «водолаз-взрывник». Кроме того, получаем опыт водолазных работ в зимних условиях подо льдом, тренируемся выполнять наши задачи по предназначению.

Зимой водолаз не проводит под водой более 30 минут, но и этого времени достаточно, чтобы справиться с поставленными задачами.