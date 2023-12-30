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Сбор водолазных подразделений белорусский армии провели в Витебской области

30 декабря 2023 10:44
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В Витебской области прошел ежегодный зимний сбор водолазных подразделений Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбор водолазных подразделений белорусский армии провели в Витебской области-1

Их цель – доказать, что ты можешь и умеешь, тем самым повысить квалификацию. Задачи приходится выполнять различные. Самое сложное после погружения – работать в условиях нулевой видимости. Практически на ощупь подо льдом водолазы устанавливали взрывные устройства.

Сбор водолазных подразделений белорусский армии провели в Витебской области-4

Антон Ляпич, водолазный специалист сил спецопераций Вооруженных Сил Беларуси:
В результате сбора военнослужащие, успешно сдавшие экзамены, получат квалификацию «водолаз-взрывник». Кроме того, получаем опыт водолазных работ в зимних условиях подо льдом, тренируемся выполнять наши задачи по предназначению.

Зимой водолаз не проводит под водой более 30 минут, но и этого времени достаточно, чтобы справиться с поставленными задачами.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Антон Ляпич

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