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Резиденция Деда Мороза в Минском зоопарке 30 декабря работает последний день

30 декабря 2023 11:21
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И напоследок подсказка, где можно увлекательно провести субботу родителям вместе с детьми. Резиденция Деда мороза в столичном зоопарке сегодня, 30 декабря, открыта последний день в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резиденция Деда Мороза в Минском зоопарке 30 декабря работает последний день-1

Сказочный домик, украшенный яркими огнями гирлянд и светящиеся олени сразу привлекают внимание посетителей. Они могут не только пообщаться с главным новогодним персонажем, но и загадать сокровенное желание, присев на волшебный трон. Есть у Деда Мороза и свой мини-контактный зоопарк с кроликами, которые являются символом уходящего 2023-го.

Резиденция Деда Мороза в Минском зоопарке 30 декабря работает последний день-4

Всех минчан я поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю счастья, мира, здоровья и добра! С Новым годом!

Резиденция Деда Мороза в Минском зоопарке 30 декабря работает последний день-7

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Домик Деда Мороза у нас каждый год пользуется спросом. В этом году детишек и взрослых очень много. Приходят к нам не только минчане и гости столицы, но также и иностранцы: россияне, литовцы. То есть люди, которые специально приезжают конкретно к нашему домику, к нашему Дедушке Морозу.

Разместилась возле домика Деда Мороза и фотозона. В таком антураже снимки на память старается сделать каждый. Особое настроение создает нарядная елка, украшенная разноцветными шарами и сияющей звездой.

# Новый год # общество # Дед Мороз

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