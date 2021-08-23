Олимпийский чемпион Александр Масейков: «Конечно, хотелось, чтобы поднимался наш флаг, гимн, герб, но не всё так просто»
Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Юрий Евгеньевич, вы в 1992 году участвовали в Олимпиаде. Наверное, не очень обычно было слышать не советский гимн, к которому привыкли за время спортсмены, готовясь даже к этой Олимпиаде, а гимн сборной СНГ, как это называлось. Вам сейчас как депутату, тогда как спортсмену, когда вы смотрели эти Олимпийские игры – чем они отличались? Тогда тоже был переломный момент – Союз исчез, Олимпиада проводится. Здесь не так это произошло в геополитическом масштабе, но есть тот же самый коронавирус, который все разрушил, поменял. Чем отличается, по-вашему?
Александр Масейков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Олимпийских игр 1992 года в Барселоне:
Я считаю, что ничем не отличается. Для спортсмена, который приезжает на Олимпийские игры, это большой жизненный путь. Он идет к своей цели, и эти отвлечения для нормального профессионала большой роли не играют.
Алена Сырова, СТВ:
Тогда тоже с определенным напряжением ехали на эти Игры или все мысли были только о результате, победе?
Александр Масейков:
Да, от всего этого абстрагируешься. Главное было – результат. Для меня.
Кирилл Казаков:
Вы выступали под таким же нейтральным флагом, как в этом году выступала Российская Федерация. Всегда казалось, ты защищаешь цвета страны, и вы приезжаете уже от другой страны. И они же приехали от другой страны. Какое ощущение? Или действительно спорт и все, остальное – это мишура?
Александр Масейков:
Нельзя, конечно, от всего изолироваться, дистанцироваться. В какой-то степени оно влияет. Но со временем, когда спортсмен из года в год готовится, он учится абстрагироваться от этого всего. Конечно, хотелось, чтобы поднимался наш флаг, гимн, герб, но не все так просто. Но самое главное, когда смотрят, комментаторы говорят, из какой ты страны, из какого города, фамилия, родных, близких. Все это понимают. Конечно, есть нюансы, и как сейчас на Олимпиаде с Россией произошло, и у нас тогда. Но самое главное – реализовать спортсмену задуманные идеи и цели, к которым шел годами.
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