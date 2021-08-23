Олимпийский чемпион Александр Масейков: «Конечно, хотелось, чтобы поднимался наш флаг, гимн, герб, но не всё так просто»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу « По существу » соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Юрий Евгеньевич, вы в 1992 году участвовали в Олимпиаде. Наверное, не очень обычно было слышать не советский гимн, к которому привыкли за время спортсмены, готовясь даже к этой Олимпиаде, а гимн сборной СНГ, как это называлось. Вам сейчас как депутату, тогда как спортсмену, когда вы смотрели эти Олимпийские игры – чем они отличались? Тогда тоже был переломный момент – Союз исчез, Олимпиада проводится. Здесь не так это произошло в геополитическом масштабе, но есть тот же самый коронавирус, который все разрушил, поменял. Чем отличается, по-вашему?

Александр Масейков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Олимпийских игр 1992 года в Барселоне:

Я считаю, что ничем не отличается. Для спортсмена, который приезжает на Олимпийские игры, это большой жизненный путь. Он идет к своей цели, и эти отвлечения для нормального профессионала большой роли не играют.

Алена Сырова, СТВ:

Тогда тоже с определенным напряжением ехали на эти Игры или все мысли были только о результате, победе?

Александр Масейков:

Да, от всего этого абстрагируешься. Главное было – результат. Для меня.

Кирилл Казаков:

Вы выступали под таким же нейтральным флагом, как в этом году выступала Российская Федерация. Всегда казалось, ты защищаешь цвета страны, и вы приезжаете уже от другой страны. И они же приехали от другой страны. Какое ощущение? Или действительно спорт и все, остальное – это мишура?