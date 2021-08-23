Экс-министр спорта и туризма Беларуси: «Мы завоевали в целом 113 медалей, из них 21 – золотая»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Александр Владимирович, все-таки хуже и хуже. Или чего-то не хватает? Школ не хватает, подготовки или год коронавируса все испортил?