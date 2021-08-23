Экс-министр спорта и туризма Беларуси: «Мы завоевали в целом 113 медалей, из них 21 – золотая»

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Владимирович, все-таки хуже и хуже. Или чего-то не хватает? Школ не хватает, подготовки или год коронавируса все испортил?
Александр Григоров, экс-министр спорта и туризма Беларуси, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный тренер БССР:
Наша страна как государство – это государство спортивное с большими, огромными спортивными традициями. Если вспомнить, мы начали выступать в Олимпийских играх в 1952 году, семь человек у нас было. В 1956 году мы имели первую медаль, Михаил Петрович Кривоносов, в метании молота. И начиная с римской Олимпиады, когда у нас Гейштор и Макаренко завоевали золотую медаль, мы начали отсчет белорусским золотым медалям. В целом я должен сказать, что на всех Олимпийских играх мы присутствовали и имели награды. На всех континентах, на всех Олимпиадах звучал гимн Республики Беларусь и поднимался государственный флаг в знак побед наших спортсменов, естественно, в знак победы нашей страны. Относительно современной Беларуси, участия нашей команды, это седьмая летняя Олимпиада, где мы завоевали в целом 113 медалей, из них 21 – золотая. Много это или мало? Я думаю, что для страны с населением в 9,5 миллиона это достаточно неплохой результат.
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