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Ольга Чуприс: «В вопросах правотворчества адвокатская роль ещё не исчерпана»

07 июля 2022 16:20
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Новости Беларуси. Концепцию развития адвокатуры Беларуси до 2030 года приняли 7 июля на первом съезде адвокатов, приуроченному 100-летнему юбилею. Поздравление участникам съезда направил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чуприс: «В вопросах правотворчества адвокатская роль ещё не исчерпана»-1

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Адвокаты являются частью правовой системы. Соответственно, они должны взаимодействовать с другими представителями юридической профессии – с прокурорами, судьями. Взаимодействовать в рамках правового поля, понятно. Но, например, на какой площадке это взаимодействие может осуществляться? В вопросах правотворчества адвокатская роль еще не исчерпана. Мы будем стимулировать адвокатов к тому, чтобы они активнее подключались к этому процессу.

В перспективе – открыть учебно-методический центр при профильном ведомстве с возможностью дистанционного обучения.

«Чтобы юридическая помощь была доступна для людей». Первый съезд адвокатов Беларуси прошел 7 июля в Минске – подробнее здесь.

# Право # общество # Ольга Чуприс # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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