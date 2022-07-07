Ольга Чуприс: «В вопросах правотворчества адвокатская роль ещё не исчерпана»

Новости Беларуси. Концепцию развития адвокатуры Беларуси до 2030 года приняли 7 июля на первом съезде адвокатов, приуроченному 100-летнему юбилею. Поздравление участникам съезда направил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Адвокаты являются частью правовой системы. Соответственно, они должны взаимодействовать с другими представителями юридической профессии – с прокурорами, судьями. Взаимодействовать в рамках правового поля, понятно. Но, например, на какой площадке это взаимодействие может осуществляться? В вопросах правотворчества адвокатская роль еще не исчерпана. Мы будем стимулировать адвокатов к тому, чтобы они активнее подключались к этому процессу.

В перспективе – открыть учебно-методический центр при профильном ведомстве с возможностью дистанционного обучения.