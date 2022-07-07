«Чтобы юридическая помощь была доступна для людей». Первый съезд адвокатов Беларуси прошёл 7 июля в Минске

Концепция определяет систему приоритетов, направлений и механизм дальнейшего совершенствования адвокатской деятельности в нашей стране. Документ предусматривает создание дополнительных совещательных или консультативных органов при советах территориальных коллегий. Все это поможет сделать юридическую помощь более доступной и качественной.

Новости Беларуси. Концепцию развития адвокатуры Беларуси до 2030 года приняли 7 июля на первом съезде адвокатов, приуроченному 100-летнему юбилею. Поздравление участникам съезда направил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Основная цель нашей концепции – это улучшить оказание юридической помощи для людей, приблизить адвокатов к людям, чтобы юридическая помощь была доступна для людей, чтобы в любом уголке нашей страны люди могли обратиться к адвокатам и получить юридическую помощь, невзирая даже на их материальное положение.