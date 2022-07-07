Прямой эфир

«Чтобы юридическая помощь была доступна для людей». Первый съезд адвокатов Беларуси прошёл 7 июля в Минске

07 июля 2022 16:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Концепцию развития адвокатуры Беларуси до 2030 года приняли 7 июля на первом съезде адвокатов, приуроченному 100-летнему юбилею. Поздравление участникам съезда направил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция определяет систему приоритетов, направлений и механизм дальнейшего совершенствования адвокатской деятельности в нашей стране. Документ предусматривает создание дополнительных совещательных или консультативных органов при советах территориальных коллегий. Все это поможет сделать юридическую помощь более доступной и качественной.

«Чтобы юридическая помощь была доступна для людей». Первый съезд адвокатов Беларуси прошёл 7 июля в Минске-1

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Основная цель нашей концепции – это улучшить оказание юридической помощи для людей, приблизить адвокатов к людям, чтобы юридическая помощь была доступна для людей, чтобы в любом уголке нашей страны люди могли обратиться к адвокатам и получить юридическую помощь, невзирая даже на их материальное положение.

Александр Лукашенко поздравил адвокатуру Беларуси со 100-летним юбилеем – подробнее здесь.

# Право # общество # Алексей Шваков # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил адвокатуру Беларуси со 100-летним юбилеем
07 июля 2022 16:15

Александр Лукашенко поздравил адвокатуру Беларуси со 100-летним юбилеем

10 красных папок. Как проходила встреча Президента и местной вертикали?
07 июля 2022 15:52

10 красных папок. Как проходила встреча Президента и местной вертикали?

«Холодная погода мая немножко сдерживала рост трав». Всё ли хорошо с заготовкой корма в Беларуси?
07 июля 2022 15:48

«Холодная погода мая немножко сдерживала рост трав». Всё ли хорошо с заготовкой корма в Беларуси?