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Александр Лукашенко поздравил адвокатуру Беларуси со 100-летним юбилеем

07 июля 2022 16:15
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Новости Беларуси. Концепцию развития адвокатуры Беларуси до 2030 года приняли 7 июля на первом съезде адвокатов, приуроченному 100-летнему юбилею. Поздравление участникам съезда направил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил адвокатуру Беларуси со 100-летним юбилеем-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Символично, что в объявленный Год исторической памяти отечественная адвокатура отмечает свой 100-летний юбилей. Этот важнейший институт был создан в далеком 1922 году в целях обеспечения защиты правовых интересов государства и общества, прав и свобод граждан, содействия развитию правовой культуры. Ваших предшественников – советских адвокатов – всегда отличали преданность Родине, юридической профессии, исключительные честность и порядочность. Желаю участникам съезда и всем адвокатам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, плодотворной работы и профессиональных достижений.

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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