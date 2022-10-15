Олег Руммо: развивая фармпромышленность, мы обеспечиваем население качественными препаратами

Новости Беларуси. Без малого 90 % препаратов, которые используются для лечения пациентов в стационарах страны, отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в целом фармацевтический рынок Беларуси обеспечен собственными лекарствами почти на 50 %. Цифру планируют увеличить в ближайшие годы.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Без современных лекарств невозможно эффективно лечить наших граждан, наших пациентов. Современные лекарства – это супертехнологии, и это самый высокий уровень развития и науки, и медицины, и всего чего хотите. Если мы говорим о серьезном, на мировом уровне лечении онкологических заболеваний, о лечении кардиоваскулярных рисков, о выполнении трансплантаций, такой вопрос, как развитие фармпромышленности, очень важен. Мы, развивая свою собственную фармпромышленность, решаем главную задачу – обеспечиваем наше население качественными медицинскими препаратами.

Для наращивания объемов фармпроизводства ответственным службам и правительству предстоит решить ряд важных вопросов. В их числе расширение линейки отечественных субстанций, обеспечение производственных баз необходимым сырьем, выпуск собственной упаковки.