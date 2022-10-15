Наталья Кочанова: я слышу много хороших отзывов о наших медпрепаратах, они действительно качественные
Новости Беларуси. Без малого 90 % препаратов, которые используются для лечения пациентов в стационарах страны, отечественного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в целом фармацевтический рынок Беларуси обеспечен собственными лекарствами почти на 50 %. Цифру планируют увеличить в ближайшие годы.
Большая часть импорта сегодня приходится на долю европейских компаний. Сложившаяся в мире ситуация отразилась и на фармрынке – страдают логистические цепочки. Вместе с тем потребность в лекарствах растет, скачок отмечен с начала пандемии. Белорусские производители научились отвечать на вызовы времени. Внедряются различные научные разработки. В настоящее время практически создан собственный препарат для лечения коронавируса, есть достижения в онкопрофиле. Важный аспект – и ценовая политика. Сегодня отдельные импортные препараты дороже наших в десятки раз.
Олег Руммо: развивая фармпромышленность, мы обеспечиваем население качественными препаратами. Подробности здесь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я много слышу отзывов хороших о наших препаратах. Во-первых, они действительно качественные. Я проехала и побыла практически на всех фармпредприятиях и могу ответственно заверить, что там великолепные условия, которые соответствуют всем нормам и требованиям к таким предприятиям. Поэтому качество гарантировано.
Что касается ценовой политики, вы видите, что сегодня государство вникает самым серьезным образом в эти вопросы, как раз таки по ценам мы сейчас разбираемся. В том числе мы видим, что фармпромышленность не допустила такого роста цен. При инфляции более 13 % по этой отрасли рост цен составил 5,1 % – это небольшой рост.
Для наращивания объемов фармпроизводства ответственным службам и правительству предстоит решить ряд важных вопросов. В их числе расширение линейки отечественных субстанций, обеспечение производственных баз необходимым сырьем, выпуск собственной упаковки. Ожидаемый итог – удешевление процесса и повышение эффективности. Добавим, сегодня выпуском лекарств в стране занимаются порядка 40 предприятий.
Президент поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником.