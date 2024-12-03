Главврач Минской БСМП рассказала, во что обходится государству лечение пациентов. Вы будете в шоке от цифр!

И это все в сумме позволяет держать высочайшую планку в кардиологии, нейрохирургии, онкологии, оториноларингологии – во всех направлениях. Такая крутая и, внимание, дорогая для государства медицинская помощь нужна в особенных случаях. В этих особенных случаях мы, а точнее они, те, кто с золотыми руками, вооружены по последнему слову техники.

Игорь Позняк, СТВ: В белорусской медицине в 2000-х пошли по пути, создавая предприятия замкнутого цикла. Здесь это называется республиканские научно-практические центры. Сегодня в стране их более десятка.

Ольга Светлицкая, главврач Минской больницы скорой медицинской помощи:

Здравоохранение во всем мире очень дорого. Оно баснословно дорого, и эта дороговизна определяет уровень самой страны. Но нам повезло. У нас за все платит государство. Иногда мне хочется рассказать людям о том, сколько стоит их лечение. Они не знают, они даже не догадываются о стоимости лечения. Самой дорогой считается ожоговая койка. Ее стоимость колеблется около 3 000 белорусских рублей в сутки.

В ноябре у нас был взрыв на Оршанском мясокомбинате. Там пострадали несколько человек, в том числе две молодые женщины. Об этом прошла новость по всем телеканалам. Но мало кто знает, что одну из женщин мы выхаживали восемь месяцев. Восемь месяцев, шесть месяцев из которых она провела на вот этой реанимационной койке.

Путем несложных перечислений вы можете оценить стоимость вклада государства в каждую спасенную жизнь. Полмиллиона – это стоимость спасенной жизни. Это делает на сегодня государство. Иногда такие цифры, на мой взгляд, надо приводить людям, потому что они не осознают, они думают, что так надо, деньги берутся в тумбочке. Но они не берутся в тумбочке, они берутся от нас, от послушных налогоплательщиков.