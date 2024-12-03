Региональные центры выполняют 80 % операций в стране – замдиректора РНПЦ «Кардиология»

Юрий Островский, заместитель директора РНПЦ «Кардиология»:

Сейчас у нас работает три центра в Минске, два для взрослой хирургии и один детской хирургии. Они полностью закрывают потребности в хирургии врожденных пороков сердца у детей. Результаты у них очень-очень даже неплохие. Плюс шесть клиник в областях. Начали мы эту работу в 2007 году. Сейчас они полноценно оснащены, полноценно работают. И они выполняют, если все вместе сложить региональные центры, 80 % всех кардиохирургических операций в стране.

Это говорит о том, что подготовка специалистов, профессионалов на достаточно высоком уровне. Мы всегда с ними общаемся. И по телемедицине, если надо, приезжаем, наиболее сложные случаи делаем у них. Но основную массу стандартных операций они выполняют. За последние 10-15 лет мы достигли абсолютного западного уровня. Если раньше наши пациенты уезжали куда-то за рубеж, то сейчас даже вопросов таких не задают.