В Минске снизилось число случаев производственного травматизма

Новости Беларуси. В Минске травмированных на производстве стало меньше на 5 %. Однако больше всего нарушений отмечается при производстве строительно-монтажных работ. Поэтому профилактику травматизма направят в первую очередь на эту отрасль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди основных причин ЧП – отсутствие самоконтроля в вопросах техники безопасности, а также невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда.

Надежда Козловская, начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Анализ производственного травматизма показал, что наши все силы необходимо направить на строительную отрасль. К сожалению, именно при производстве строительно-монтажных работ у нас максимальное количество и нарушений, которые влекут впоследствии травмирование работников. Поэтому месячники профилактики производственного травматизма и мониторинги, которые инициируют Департамент госинспекции труда и вся наша профилактическая направленность в надзорной работе завязана на строительно-монтажный комплекс города.