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В Минске снизилось число случаев производственного травматизма

09 января 2023 14:10
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Новости Беларуси. В Минске травмированных на производстве стало меньше на 5 %. Однако больше всего нарушений отмечается при производстве строительно-монтажных работ. Поэтому профилактику травматизма направят в первую очередь на эту отрасль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске снизилось число случаев производственного травматизма-1

Среди основных причин ЧП – отсутствие самоконтроля в вопросах техники безопасности, а также невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда.

В Минске снизилось число случаев производственного травматизма-4

Надежда Козловская, начальник Минского городского управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Анализ производственного травматизма показал, что наши все силы необходимо направить на строительную отрасль. К сожалению, именно при производстве строительно-монтажных работ у нас максимальное количество и нарушений, которые влекут впоследствии травмирование работников. Поэтому месячники профилактики производственного травматизма и мониторинги, которые инициируют Департамент госинспекции труда и вся наша профилактическая направленность в надзорной работе завязана на строительно-монтажный комплекс города.

В Минске снизилось число случаев производственного травматизма-7

Контроль за соблюдением норм охраны труда на производстве в Минске будет ужесточен. Также будет применен системный подход. Меры по предотвращению травматизма усилят на каждом отдельно взятом предприятии. Особенно там, где произошли ЧП.

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# Работа в Минске # общество # Надежда Козловская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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