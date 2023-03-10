«Ещё больше возможностей для самореализации». О роли женщин в медицине говорили на конференции в Минске

Новости Беларуси. «Вклад женщины в развитие государства: тенденции и перспективы». Масштабная городская конференция впервые прошла в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. «Вклад женщины в развитие государства: тенденции и перспективы». Масштабная городская конференция впервые прошла в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около 80 % от общего числа работников здравоохранения – женщины. О роли представительниц прекрасного пола в медицине говорили на специализированной секции форума. В ней приняли участие более 150 представительниц столичных учреждений здравоохранения.
Работали две площадки: в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии и Минском консультативно-диагностическом центре. Здесь были представлены достижения отечественного здравоохранения. В центре внимания женщины – лидеры белорусского здравоохранения.
Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:
Все доклады, мой в том числе, были посвящены тому, что положение женщины с каждым годом меняется. Сейчас женщина получает еще больше возможностей для самореализации совершенно во всех сферах.
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Женщина-лидер в здравоохранении на самом деле отличается от женщин-лидеров в других отраслях. Потому что женщина в здравоохранении – это сильный, волевой человек, который умеет в течение нескольких секунд принять решение и его осуществить. Для чего эта женщина нужна? Для того, чтобы спасти жизни. Поэтому я считаю, что в здравоохранении все женщины-лидеры. Потому что это врачи – начиная от детских врачей, гинекологов, женщин, которые помогают родиться жизни, и заканчивая реаниматологами, у нас тоже много женщин.
Подобные мероприятия – возможность обменяться опытом и наладить деловые связи. К слову, помимо секции здравоохранения, конференции прошли также у женщин из сферы промышленности, СМИ, культуры и силовых структур.
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