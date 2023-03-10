«Ещё больше возможностей для самореализации». О роли женщин в медицине говорили на конференции в Минске

Новости Беларуси. «Вклад женщины в развитие государства: тенденции и перспективы». Масштабная городская конференция впервые прошла в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 80 % от общего числа работников здравоохранения – женщины. О роли представительниц прекрасного пола в медицине говорили на специализированной секции форума. В ней приняли участие более 150 представительниц столичных учреждений здравоохранения. Работали две площадки: в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии и Минском консультативно-диагностическом центре. Здесь были представлены достижения отечественного здравоохранения. В центре внимания женщины – лидеры белорусского здравоохранения.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Все доклады, мой в том числе, были посвящены тому, что положение женщины с каждым годом меняется. Сейчас женщина получает еще больше возможностей для самореализации совершенно во всех сферах.