«Если что, маме отдашь». Александр Лукашенко наградил Олега Новицкого орденом Дружбы народов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с космонавтом Олегом Новицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После своей третьей космической экспедиции он приехал на родину. К Беларуси у Олега Новицкого особое, трепетное отношение. На МКС он по традиции берет наш государственный флаг и всегда с гордостью говорит о белорусской земле. Во Дворец Независимости Новицкий приглашен по особому случаю. Президент вручил ему орден Дружбы народов. Глава государства отметил несправедливость того, что у Новицкого до сих пор не было высоких государственных наград Беларуси, учитывая заслуги перед нашей страной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот этот орден. Если что, маме отдашь, чтобы хранила. Олег Новицкий, космонавт:

Будет здесь храниться, на белорусской земле.

– Да, поздравляю тебя.

– Спасибо огромное.