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«Если что, маме отдашь». Александр Лукашенко наградил Олега Новицкого орденом Дружбы народов

21 декабря 2021 11:17
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с космонавтом Олегом Новицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если что, маме отдашь». Александр Лукашенко наградил Олега Новицкого орденом Дружбы народов-1

После своей третьей космической экспедиции он приехал на родину. К Беларуси у Олега Новицкого особое, трепетное отношение. На МКС он по традиции берет наш государственный флаг и всегда с гордостью говорит о белорусской земле. Во Дворец Независимости Новицкий приглашен по особому случаю. Президент вручил ему орден Дружбы народов. Глава государства отметил несправедливость того, что у Новицкого до сих пор не было высоких государственных наград Беларуси, учитывая заслуги перед нашей страной.

«Если что, маме отдашь». Александр Лукашенко наградил Олега Новицкого орденом Дружбы народов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот этот орден. Если что, маме отдашь, чтобы хранила.

Олег Новицкий, космонавт:
Будет здесь храниться, на белорусской земле.
– Да, поздравляю тебя.
– Спасибо огромное.

«Если что, маме отдашь». Александр Лукашенко наградил Олега Новицкого орденом Дружбы народов-7

Олег Новицкий родом из Червеня. Из-за подготовки к полету и коронавирусных ограничений он почти два года не был на малой родине. Здесь его всегда ждут родственники, мама. Во Дворец Независимости космонавт пришел со всей своей семьей.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Олег Новицкий # Фотофакт

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