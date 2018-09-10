«Вот это Зыбицкая улица, 80-ые, там были сплошные руины». Показываем фотографии Минска старого и нового

Его Минск – монохромный и неспешный, укутанный в туманы и капли дождя, в глубоких мыслях и улыбках. Фотограф чувствует любимый город, и он отвечает ему взаимностью.

Вадим Качан, член Белорусского союза дизайнеров, БОО «Фотоискусство», Союза фотохудожников России:

В гости приехала американка, увидела фотографии, говорит: «О, Париж, я только приехала из Парижа». Вот угол Ленина и проспекта, получился Париж за углом. Любой город создают люди, которые там живут. Они очень доброжелательные.

А вот в далеком 1975 Минск встретил будущего технолога совершенно неевропейским. Город был советский и, во многом, провинциальный, но загадочный и колоритный. Первыми моделями стали центральные улочки и, конечно, минчане.

Вадим Качан:

Мой сокурсник пригласил как-то в гости к своей тёте, она жила в Верхнем городе. И я ходил там по этим улочкам, казалось, что сейчас там карета выедет и там будет девушка с такой шляпой. Верхний город был разрушен, мне очень нравились даже руины, потому что там энергетика была у тех людей, которые жили.

Кто-то вспомнит в этих кадрах своё детство, кто-то бунтарскую молодость, а кто-то не узнает и восхитится. Вместе с фотографом можно прокатиться по проспекту и заглянуть через окно в 80-ые. И оказаться в почти одесских двориках, когда столица была одним общежитием на всех.

Вадим Качан:

Я тогда жил на Мясникова и был сплочённый дом. У нас жила замечательная женщина Циля Моисеевна, собирала весь двор, проводила праздники двора, музыкальные ансамбли играли.

Но это светлая грусть. Вадиму Качану нравится наблюдать, как Минск становится современным и как преображаются люди. Выходить на прогулки и заставать жизнь врасплох – его любимое занятие. А в этому году пришла хорошая идея провести параллели Минска старого и Минска Нового. Фото на плёнку дополнили снимки на телефон, перекличка времён.

Вадим Качан:

Вот это Зыбицкая улица, 80-ые года, там были сплошные руины. Чем-то вот душевный дворик – это улица Герцена. Это было после ЧАЭС, по Минску ездили водополивные машины, смывали пыль с асфальта, а сейчас это место такое европейское.

Фотограф признаётся, что город становится родным, когда в нём начинают жить воспоминания. А в творчестве, главное, не композиция, а чувства.