Александр Лукашенко: Если бы не было наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за космическую тему

Новости Беларуси. Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов принимает 10 сентября Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в церемонии открытия принял Президент. Сегодня в мире насчитывается примерно 90 космических держав, среди которых и Беларусь. О наших именитых земляках-космонавтах знают во всех странах. Пётр Климук, Владимир Ковалёнок, Олег Новицкий. Уверенно развивается в Беларуси вся космическая отрасль. В своё время мы не ошиблись, решив заняться таким направлением. Ведь это движущая сила научно-технического прогресса. А совместный труд учёных, инженеров, техников, как подчеркнул Александр Лукашенко, способствует развитию и других отраслей, росту национальных экономик.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Космическая отрасль нашей страны уверенно развивается. Мы успешно выпускаем оптические системы высокого разрешения для спутников, космические зеркала, аппаратуру для дистанционного зондирования Земли. Совместно с россиянами наши специалисты разрабатывают перспективные технологии, принимают участие в проекте создания нового космического аппарата. Планируют сотрудничество в рамках международной программы «Сириус». Беларусь является полноправным и активным участником Комитета ООН по использованию внеземного пространства в мирных целях.

Вы знаете, я это все перечислил, и это все происходило не просто на моих глазах. Мне приходилось принимать решения по развитию космической отрасли в Беларуси и скажу прямо: если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за эту тему. Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивлений, разговоров, это была новая тема для Беларуси. Но, тем не менее. мною были приняты решения, прежде всего потому, что это самые новые технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень, и это способствовало тому, что Беларусь встала в ряд высокоразвитых, цивилизованных государств. Атомная энергетика, космонавтика - это новые направления развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета. Олег Новицкий: «В первую очередь конгресс даёт возможность пообщаться с коллегами»

Сегодня наша страна готова к масштабному диалогу и активному участию в мирных программах и проектах по освоению космоса. Кстати, образец выстраивания партнёрских отношений между государствами уже есть. Это Международная космическая станция. Запуск первого модуля МКС состоялся 20 лет назад. Уже тогда в разработке и сборке станции участвовали 15 стран. Сейчас её возможности используют в своих целях 100 государств. Александр Лукашенко:

Эта орбитальная лаборатория – образец того, как в современном мире можно и нужно выстраивать партнерские и деловые отношения между государствами и народами, населяющими планету. Если хотите, это яркий пример из космоса нам, землянам, как надо жить в этом тесном, быстро развивающемся мире. Жить в мире и согласии во благо всех народов.