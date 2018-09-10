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Военные из Латвии, Литвы и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением в Беларуси

10 сентября 2018 08:13
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Новости Беларуси. Хоть того и не требует международное право, Министерство обороны пригласило представителей от трех соседних государств. Уже 10 сентября их ждут на полигонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Военные из Латвии, Литвы и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением в Беларуси-1

На Обуз-Лесновском и Борисовском 10 и 11 сентября будут разыграны действия по ведению оборонительного боя. Начался уже второй этап командно-штабного учения Вооруженных Сил. Отрабатываются вопросы управления войсками при отражении возможной агрессии.

Военные из Латвии, Литвы и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением в Беларуси-4

Павел  Муравейко, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – начальник главного оперативного управления:
Данный этап будет посвящен отработке вопросов ведения боевых действий, отражению ударов средств воздушного нападения, занятие назначенных полос и районов обороны, ведение оборонительных боев. Также выполнение других задач в интересах поддержания боеспособности группировок.

Военные из Латвии, Литвы и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением в Беларуси-7

Кроме того, в рамках учений будут апробированы и испытаны новые образцы военной техники, разработанные в том числе и на отечественных предприятиях, с целью определения их дальнейшей судьбы в интересах принятия на вооружение и формирование нового облика Вооруженных Сил.

Военные из Латвии, Литвы и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением в Беларуси-10

Военные из Латвии, Литвы и Украины будут наблюдать за командно-штабным учением в Беларуси-12

Всего в учении задействовано семь с половиной тысячи военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолётов. Завершатся маневры 12 сентября.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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