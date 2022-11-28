В Могилёвской области ликвидируют последствия непогоды

Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют энергетики Могилевской области. Обильный снегопад, мокрый дождь и, как следствие, упавшие деревья привели к массовым отключениям электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. До сих пор они идут в более чем 300 населенных пунктах. Наиболее пострадали от непогоды Климовичский, Кричевский, Краснопольский, Костюковичский, Чериковский, Хотимский, Славгородский и Чаусский районы. Для временного электроснабжения используются более 20 резервных генераторов.