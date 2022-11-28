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В Могилёвской области ликвидируют последствия непогоды

28 ноября 2022 11:31
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Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют энергетики Могилевской области. Обильный снегопад, мокрый дождь и, как следствие, упавшие деревья привели к массовым отключениям электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвской области ликвидируют последствия непогоды-1

Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно. До сих пор они идут в более чем 300 населенных пунктах. Наиболее пострадали от непогоды Климовичский, Кричевский, Краснопольский, Костюковичский, Чериковский, Хотимский, Славгородский и Чаусский районы. Для временного электроснабжения используются более 20 резервных генераторов.

В Могилёвской области ликвидируют последствия непогоды-4

Только за субботу, 26 ноября, на территории региона выпало в среднем 12 миллиметров осадков. Всего же по Беларуси за последние сутки было восстановлено электроснабжение почти в 680 населенных пунктах. Энергетики продолжают работать в усиленном режиме.

# Погода в Беларуси # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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